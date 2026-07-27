La imagen de la NASA que revela por qué la Tierra no tiene la forma que muchos imaginan

La NASA ha publicado una visualización del planeta Tierra que muestra una superficie repleta de abultamientos y depresiones, una imagen que ha despertado la curiosidad de miles de personas por su llamativo aspecto. Sin embargo, la recreación no representa la forma física del planeta ni su relieve, sino un modelo científico que refleja cómo se distribuye la gravedad alrededor de la Tierra.

Aunque tradicionalmente la Tierra se ha representado como una esfera perfecta, los científicos saben desde hace tiempo que su forma real es más compleja. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) recuerda que el planeta está ligeramente achatado en los polos y ensanchado en el ecuador debido a la fuerza centrífuga generada por su rotación.

Esa representación, sin embargo, tampoco refleja con exactitud la forma real del planeta. Para ello, los científicos recurren al denominado geoide, un modelo que describe cómo se distribuye la gravedad alrededor de la Tierra. Según explica el IGN, se trata de una superficie imaginaria que coincide con la forma que tendrían los océanos si permanecieran completamente en reposo y únicamente actuaran sobre ellos la gravedad y la rotación terrestre, sin la influencia de mareas, corrientes o vientos.

Este modelo sirve como referencia para estudiar el campo gravitatorio del planeta y medir con precisión las altitudes respecto al nivel del mar.

Qué muestra el geoide

Las llamativas deformaciones de la imagen no significan que existan montañas gigantescas o enormes cavidades en la superficie terrestre. En realidad, reflejan pequeñas variaciones en la intensidad de la gravedad.

Pese a su aspecto, esta representación no significa que la Tierra tenga realmente una forma similar a la de una "patata", como a menudo se comenta en redes sociales. Lo que muestra son las variaciones del campo gravitatorio terrestre y no el contorno físico del planeta.

Estas diferencias se producen porque la masa del planeta no está repartida de manera uniforme. La presencia de cordilleras, fosas oceánicas, diferencias en la composición de las rocas o los movimientos que tienen lugar en el interior de la Tierra modifican ligeramente la atracción gravitatoria de unas zonas respecto a otras.

Los científicos describen estas anomalías como "colinas" y "valles" gravitatorios: las regiones con mayor concentración de materiales densos ejercen una atracción ligeramente superior, mientras que aquellas con menor densidad generan una gravedad algo más débil.

Para que esas variaciones puedan apreciarse, la NASA ha exagerado el modelo unas 10.000 veces. En condiciones reales, las diferencias entre el geoide y el elipsoide —la figura matemática que se emplea para aproximar la forma de la Tierra— apenas alcanzan algo más de un centenar de metros en los puntos más extremos. Según explica la agencia espacial, la altura del geoide oscila aproximadamente entre +85 metros en zonas próximas a Islandia y −106 metros al sur de la India.

Por qué tiene bultos

Más allá de su impacto visual, el geoide tiene un importante valor científico. Se utiliza como referencia para medir la altitud sobre el nivel del mar, elaborar cartografía de alta precisión y mejorar los sistemas de navegación por satélite.

También permite analizar fenómenos como la subida del nivel del mar, la pérdida de masa de los glaciares y otros procesos relacionados con el cambio climático.

Mientras el geoide incorpora las variaciones reales provocadas por la gravedad, el elipsoide ofrece una representación mucho más regular y simplificada de la Tierra, lo que facilita los cálculos cartográficos y matemáticos.

Cómo se elaboró

La recreación publicada por la NASA se basa en GOCO06s, un modelo global del campo gravitatorio terrestre elaborado exclusivamente a partir de información obtenida por satélites.

Este trabajo ha sido desarrollado por el proyecto GOCO (Gravity Observation Combination) y reúne cerca de 1.000 millones de observaciones recopiladas durante 15 años por un total de 19 satélites, entre ellos las misiones GRACE de la NASA y GOCE de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Gracias a esta enorme cantidad de datos, los investigadores pueden representar con gran precisión las pequeñas variaciones del campo gravitatorio terrestre, invisibles para el ojo humano y esenciales para comprender mejor su distribución alrededor del planeta.