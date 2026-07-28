El mecanismo natural del cuerpo que promete ser el fin de los infartos y la trombosis

Un equipo liderado por investigadores de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf (Alemania) ha logrado identificar un prometedor enfoque terapéutico que recurre a los propios mecanismos naturales del organismo humano. El objetivo de este descubrimiento es prevenir la formación de coágulos sanguíneos sin que ello conlleve un aumento del riesgo de sangrado, lo que permitiría reducir drásticamente los infartos y otros accidentes cerebrovasculares.

En la práctica médica actual, el tratamiento y la prevención de las distintas enfermedades cerebrovasculares se sustentan de manera principal en el uso de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Estos fármacos son eficaces a la hora de evitar que se solidifique la sangre, pero presentan un inconveniente severo: al intervenir directamente en el delicado proceso de hemostasia del cuerpo humano, incrementan sustancialmente el peligro de sufrir hemorragias que pueden llegar a ser letales para el paciente.

Para dar respuesta a esta encrucijada clínica, la investigación, que ha sido publicada recientemente en la prestigiosa revista científica Science Advances, propone una alternativa innovadora. El trabajo científico centró sus esfuerzos en el análisis de dos sustancias que son producidas de forma natural por el propio cuerpo: la esfingosina-1-fosfato (S1P) y la trombomodulina (TM).

A través de rigurosos ensayos llevados a cabo tanto en modelos celulares como en ratones, los expertos consiguieron demostrar que la molécula S1P tiene la capacidad de activar de manera directa un mecanismo específico en el interior de los vasos sanguíneos que previene la formación de coágulos. En concreto, esta sustancia desencadena una señal en la pared vascular interna que se traduce en una mayor producción de TM, siendo esta última la encargada final de frenar el proceso patológico.

Durante la experimentación con roedores, este hallazgo permitió mitigar de forma estadísticamente significativa el desarrollo de trombosis arteriales y oclusiones vasculares, manteniendo intactos los niveles de seguridad. Los estudios complementarios revelaron, además, que la caída en la producción natural generada por la falta de S1P dispara las probabilidades de sufrir complicaciones. Afortunadamente, este nocivo efecto puede revertirse con la simple administración externa de dicha proteína, de forma que esta biomolécula actúa como un auténtico interruptor biológico.

Tras culminar la fase de laboratorio, el equipo de investigación procedió a la validación de estos resultados en la práctica clínica diaria. Para este fin, se analizó a 74 pacientes diagnosticados con diversas afecciones cardiovasculares. Las pruebas confirmaron la hipótesis inicial de los expertos: un nivel más alto de S1P circulante en el torrente sanguíneo se tradujo de forma directa en una menor actividad de coagulación.

El autor principal de este revelador estudio, Marcel Benkhoff, ha querido destacar la trascendencia de poder proteger a la población sin el indeseado efecto secundario provocado por los fármacos comunes. Según ha explicado, este avance podría suponer una tabla de salvación para aquellos pacientes de alto riesgo que actualmente tienen contraindicados los tratamientos convencionales. Por su parte, el profesor Amin Polzin, también coautor de la investigación, ha subrayado que la biomolécula evaluada representa un "punto de partida interesante para el desarrollo de nuevos medicamentos específicos".

En este ambicioso trabajo científico también han participado de forma activa otros centros europeos de primer nivel como el Hospital Universitario de Düsseldorf, la Universidad de Oldenburg, la Universidad de Viena y el Imperial College de Londres.