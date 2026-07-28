La alerta silenciosa que anticipa el cáncer de hígado

El coordinador del Área de Cáncer de Hígado y Páncreas del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), el doctor Bruno Sangro, ha querido destacar la gran relevancia que tiene no ignorar las alteraciones persistentes en las analíticas de sangre. Según este experto, estos pequeños desajustes pueden convertirse en la primera y única señal de alerta ante un problema de salud silencioso que, a la larga, puede derivar en patologías mucho más severas.

En este sentido, el doctor Sangro ha recordado que la enfermedad oncológica hepática constituye uno de los tumores más prevenibles en la actualidad. Por regla general, esta grave afección no se manifiesta de un día para otro de forma repentina. Al contrario, suele desarrollarse sobre una lesión previa que evoluciona silenciosamente durante años, lo que otorga un valioso margen de tiempo para que los profesionales sanitarios puedan detectarla mucho antes de que surjan complicaciones irreversibles en el paciente.

"El cáncer de hígado suele aparecer sobre un hígado que lleva años enfermo, aunque uno no lo sepa", ha advertido Sangro. De esta manera, el facultativo incide en que "identificar y tratar esa enfermedad a tiempo permite prevenir muchos casos de cáncer". Las estimaciones publicadas por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) respaldan esta preocupación, ya que prevén que en España se diagnosticarán alrededor de 6.852 nuevos casos de esta patología a lo largo del año 2026.

El colangiocarcinoma

Los datos clínicos revelan que entre el 80 y el 85 por ciento de los hepatocarcinomas —la variante más habitual dentro de los tumores hepáticos— se terminan desarrollando en aquellas personas que ya sufrían previamente una enfermedad crónica del hígado. Del mismo modo, el colangiocarcinoma, que se sitúa como el segundo tipo más frecuente, también suele hacer su aparición en pacientes con un historial de daño hepático crónico.

Aunque las distintas variables de hepatitis de origen viral continúan siendo una causa de gran peso en este tipo de afecciones, durante los últimos años han cobrado especial protagonismo otras enfermedades directamente asociadas a factores metabólicos y hábitos de vida. La verdadera amenaza reside en que un porcentaje importante de estas patologías no produce ningún tipo de sintomatología durante lustros. "Una alteración persistente en las pruebas hepáticas no debería ignorarse. En muchos casos es la oportunidad para diagnosticar una enfermedad antes de que avance y produzca daños irreversibles", ha aseverado el médico.

A diferencia de otros procesos oncológicos, este prolongado intervalo temporal en el que se gesta la enfermedad ofrece a los facultativos un amplio margen de maniobra. Esto permite establecer un riguroso seguimiento clínico, promover un cambio integral en los hábitos de vida del afectado y aplicar los tratamientos específicos que puedan revertir o frenar el daño orgánico existente. "Disponemos de herramientas para identificar a las personas con mayor riesgo y actuar antes de que aparezca el tumor. Por eso es tan importante llegar a tiempo al diagnóstico", ha subrayado el coordinador del CCUN.