Así podrán las personas ciegas 'escuchar' el eclipse solar del 12 de agosto

Las personas con discapacidad visual también podrán vivir el eclipse solar del próximo 12 de agosto gracias a los dispositivos LightSound, una tecnología creada en la Universidad de Harvard que en España impulsa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en colaboración con el Gobierno. La iniciativa forma parte del proyecto Eclipse inclusivo, cuyo objetivo es acercar este fenómeno astronómico a colectivos vulnerables y al público escolar mediante herramientas adaptadas.

Los dispositivos LightSound convierten los cambios en la intensidad de la luz solar en señales sonoras, de manera que el avance del eclipse puede seguirse mediante el oído. Cuando el Sol brilla con toda su intensidad, el aparato emite notas agudas, similares al sonido de una flauta. A medida que la Luna va cubriéndolo, el tono se vuelve progresivamente más grave, parecido al de un clarinete, hasta alcanzar su registro más bajo durante la totalidad.

Según explica el CSIC, los dispositivos pueden utilizarse con auriculares para disfrutar de una experiencia individual o conectarse a altavoces para que varias personas compartan la observación. Además, permiten registrar la intensidad de la luz y elaborar un mapa sonoro del desarrollo del eclipse.

La tecnología está basada en Arduino, una plataforma de hardware y software libre utilizada para crear dispositivos electrónicos interactivos. El aparato mide aproximadamente 10 por 15 centímetros, por lo que su tamaño es ligeramente superior al de un teléfono móvil.

Cien dispositivos en España

Con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto, se han fabricado cien dispositivos LightSound en España gracias al trabajo coordinado del Instituto de Ciencias del Espacio, la Sociedad Española de Astronomía y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Los aparatos, ensamblados por ingenieros voluntarios durante una jornada colaborativa, se distribuirán gratuitamente en distintos puntos de observación habilitados como espacios inclusivos.

Además de facilitar estos dispositivos durante la jornada, el proyecto Eclipse inclusivo incluye talleres educativos sobre el Sol y los eclipses dirigidos a personas con ceguera o discapacidad visual. Para ello se emplean modelos táctiles del Sol y herramientas de sonificación que permiten comprender el fenómeno a través de otros sentidos.

Un proyecto nacido en Harvard

El origen de LightSound se remonta al eclipse solar que atravesó Estados Unidos en 2017. Según explicó Allyson Bieryla, investigadora de la Universidad de Harvard y creadora del dispositivo, en una entrevista con El País, la idea surgió mientras buscaba una forma de hacer accesibles los laboratorios de astronomía a estudiantes ciegos. Tras conocer el trabajo de una investigadora que utilizaba técnicas de sonificación, Bieryla desarrolló el primer prototipo con motivo de aquel eclipse.

El proyecto es de código abierto, por lo que cualquier persona o colectivo puede reproducir el diseño siempre que disponga de los materiales y los conocimientos necesarios para montarlo. Esta característica ha permitido que la iniciativa se extienda a distintos países y que el dispositivo haya mejorado progresivamente la sensibilidad de sus sensores y la calidad del sonido.

Probado en otros eclipses

Según informa el CSIC, los dispositivos LightSound ya se han utilizado en anteriores eclipses solares celebrados en Estados Unidos en 2017 y 2024, así como en Chile y Argentina entre 2019 y 2020. De esta manera, las personas con discapacidad visual pudieron disfrutar del fenómeno y formar parte de una experiencia difícilmente repetible.

En España, los aparatos estarán disponibles durante la tarde del 12 de agosto en distintos puntos de observación de las zonas en las que el eclipse alcanzará la totalidad. Entre ellos se encuentran los Puntos de Observación del Gobierno de Aragón, además de emplazamientos en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León y Pamplona, entre otros.