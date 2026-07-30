Primero se hará el silencio. Algunas aves dejarán de cantar, las abejas pondrán rumbo a la colmena y los insectos nocturnos comenzarán a moverse antes de tiempo. El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto no solo será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del siglo en España. También ofrecerá a los científicos una oportunidad única para comprobar cómo reaccionan los animales cuando, durante unos minutos, el día se convierte en noche.

Las investigaciones realizadas hasta ahora apuntan a que las aves serán unas de las primeras en notar el cambio. Por la experiencia de otros eclipses, durante el momento de más oscuridad reducirán su actividad, dejarán de cantar o incluso regresarán a sus nidos como si se tratase del atardecer. Pero cuando acabe el eclipse y vuelva la luz, especies como gorriones, mirlos o estorninos reanudarán el canto como si estuviera amaneciendo otra vez.

Insectos en un falso crepúsculo

Los insectos también podrían protagonizar escenas llamativas. Un equipo internacional con participación de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y varias universidades instalará trampas de luz desde Galicia hasta Castellón para comprobar si la oscuridad repentina hace aparecer antes de tiempo a las especies nocturnas.

"Probablemente las especies crepusculares, que comienzan su actividad en los primeros momentos de oscuridad, respondan más fácilmente a este falso crepúsculo", explica Marcos Méndez, investigador del Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo es comprobar si polillas, escarabajos y otros insectos nocturnos comienzan a moverse como si hubiera anochecido.

El estudio desplegará puntos de muestreo a lo largo de toda la trayectoria del eclipse. "Lo novedoso es que no solo analizaremos cómo reaccionan distintos grupos de insectos ante un cambio repentino de iluminación en un entorno natural, sino que lo haremos en numerosos puntos de muestreo distribuidos a lo largo de toda la trayectoria del fenómeno", señala Jairo Robla, investigador de la Estación Biológica de Doñana.

Abejas que vuelven a la colmena

Pero no solo aves e insectos podrían comportarse de forma diferente. Según una revisión elaborada por las investigadoras María Jesús Delgado Saavedra y Esther Isorna Alonso, de la Universidad Complutense de Madrid, durante eclipses anteriores algunas abejas dejaron de recolectar néctar y regresaron a la colmena como si el día hubiera terminado. También se ha observado que algunos murciélagos abandonan sus refugios durante la oscuridad y que parte del ganado interrumpe el pastoreo para dirigirse hacia los establos.

Perros y gatos indiferentes

¿Y qué pasará con los perros y los gatos? La respuesta, en principio, es poco espectacular. Las investigadoras de la Universidad Complutense explican que las mascotas "suelen mostrar indiferencia general al eclipse", ya que están muy adaptadas a la iluminación artificial. Eso sí, algunos perros y gatos pueden percibir que ocurre algo extraño y permanecer más atentos al comportamiento de las personas que tienen alrededor.

Aun así, los expertos recuerdan que un eclipse dura demasiado poco para alterar el reloj biológico de los animales. Lo que provoca son respuestas inmediatas a un cambio ambiental excepcional. Precisamente por eso, el eclipse del 12 de agosto se convertirá en un laboratorio natural irrepetible para descubrir cómo reaccionan distintas especies cuando el Sol desaparece, aunque solo sea durante unos minutos.