La alerta de los expertos para conducir durante el eclipse del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto, gran parte del territorio nacional será testigo de un evento astronómico singular: un eclipse total de Sol que atravesará España de oeste a este. Este fenómeno provocará una disminución excepcional de la luminosidad ambiental en pleno atardecer, un momento crítico que además coincidirá con uno de los períodos de mayor movilidad en las carreteras españolas debido a los desplazamientos propios de las vacaciones estivales. Ante este escenario, la compañía especializada en inspección y certificación TÜV SÜD ha emitido una serie de advertencias para garantizar la seguridad al volante.

La fase de mayor oscuridad está prevista alrededor de las 20:30 horas, dependiendo de la ubicación geográfica concreta. Según establece el Reglamento General de Circulación, el alumbrado de los vehículos debe utilizarse siempre que existan condiciones meteorológicas o ambientales que mermen de forma sensible la visibilidad. Aunque la normativa vigente no detalla de forma expresa cómo proceder durante los eclipses solares, los expertos inciden en que cualquier reducción de la iluminación natural exige encender de inmediato el sistema de alumbrado del automóvil.

En este sentido, resulta imprescindible el uso de las luces de cruce. El director técnico de ITV en TÜV SÜD, José Antonio Lucas, ha señalado que "durante un eclipse puede producirse un cambio rápido y poco habitual de las condiciones lumínicas". Por ello, insiste en que las luces de cruce no solo ayudan al conductor a reconocer mejor el entorno, sino que resultan vitales para que el vehículo "sea detectado con mayor facilidad por peatones y por otros conductores".

Las recomendaciones

Para afrontar con garantías los desplazamientos previstos para el 12 de agosto, resulta conveniente comprobar previamente el funcionamiento de todo el sistema. Esto incluye cerciorarse de que las luces de posición, carretera, freno e intermitentes operan con normalidad. Asimismo, es aconsejable revisar que los faros estén completamente limpios, sin roturas ni condensación, y verificar el reglaje de las luces para evitar deslumbramientos a otros usuarios de la vía pública.

Más allá del mantenimiento técnico, la prudencia al volante será determinante. Se recomienda encarecidamente adaptar la velocidad al contexto de penumbra, así como aumentar la distancia de seguridad. Resulta de vital importancia no apartar la vista de la carretera para observar el eclipse mientras se conduce y evitar realizar frenadas bruscas o estacionar en arcenes y zonas no habilitadas.

La Dirección General de Tráfico tiene previsto desplegar medidas especiales en distintas Comunidades Autónomas, ya que se espera un repunte notable de la circulación hacia los puntos de mejor observación. José Antonio Lucas ha recordado que los sistemas de alumbrado deben encontrarse siempre en perfecto estado, ya que disponer de ellos es un elemento fundamental para "responder con seguridad ante cualquier cambio repentino de las condiciones de circulación".