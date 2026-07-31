Un avión a 10.000 metros de altura emitirá en directo el eclipse solar del 12 de agosto

Iberia realizará el próximo 12 de agosto un vuelo especial para la observación del eclipse total de Sol desde una altitud de 10.000 metros. La operación contará con la presencia de un grupo de 30 astrónomos encargados de analizar el fenómeno en tiempo real, según ha confirmado la compañía. La retransmisión se ofrecerá en directo mediante una infraestructura técnica basada en tres cámaras a bordo y conexión por la red Starlink.

La señal previa y el ensayo de maniobra

El cronograma operativo del directo comenzará con el despegue de la aeronave a las 19:13 horas. A las 19:33 horas, coincidiendo con la fase parcial del eclipse, se iniciará el streaming con la señal de una cámara GoPro ubicada en la cabina. Esta toma mostrará la proyección de la sombra sobre las nubes o la superficie terrestre. Durante este periodo inicial, la imagen mantendrá superpuesta una cuenta atrás indicativa del tiempo restante para el despliegue de la realización principal.

Entre las 19:42 y las 19:44 horas, la tripulación ejecutará un primer viraje de ensayo para orientar la aeronave hacia el Sol, verificar el encuadre y confirmar la trayectoria de seguimiento prevista. Finalizada esta maniobra a las 20:00 horas, el Sol quedará posicionado en el lado izquierdo del avión. En el intervalo intermedio, a las 19:52 horas, el fenómeno habrá alcanzado un 23 % de progresión hacia la totalidad manteniendo la señal de la cámara de cabina.

La realización multicámara en el punto culminante

La emisión principal en directo cambiará de formato entre las 20:19 y las 20:21 horas, momento en el que la retransmisión pasará de la señal única a una producción multicámara con tres puntos de vista. A las 20:21 horas, con una parcialidad del 87 %, la audiencia podrá seguir los instantes previos a la fase crítica desde las distintas tomas disponibles.

El hito central de la cobertura se registrará a las 20:29 horas, momento en el que se alcanzará la totalidad del eclipse. Tras esta fase, a las 20:37 horas, el fenómeno regresará a un grado de parcialidad del 87 %, iniciando la secuencia de descubrimiento del disco solar.

Finalización del despliegue técnico

Una vez concluida la observación del fenómeno astronómico, el avión iniciará la maniobra de descenso a las 20:49 horas. En ese instante se dará por finalizada la retransmisión especial y la emisión del directo desde la aeronave.