Relacionan los problemas de audición con pasar más de ocho horas diarias inactivo

Una investigación internacional ha puesto de manifiesto la estrecha relación entre los problemas de capacidad auditiva y el incremento del tiempo que las personas de mediana edad y de edad avanzada pasan inactivas. En este trabajo, que analiza una muestra representativa de la población chilena, ha participado de forma destacada la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en un esfuerzo conjunto con instituciones académicas de España, Chile y Estados Unidos.

El estudio, que acaba de ser publicado en la revista científica The Journals of Gerontology: Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, arroja luz sobre cómo las deficiencias sensoriales afectan al día a día. En concreto, los investigadores han detectado que aquellas personas con dificultades para escuchar tenían muchas más probabilidades de pasar un periodo superior a ocho horas diarias en una posición de reposo, ya fuera sentadas o recostadas.

Para llegar a estas conclusiones, el análisis se fundamentó en los datos clínicos y demográficos de 3.512 individuos de 40 años o más. Todos ellos forman parte de la Encuesta Nacional de Salud de Chile correspondiente a los años 2016 y 2017. Los resultados estadísticos muestran que el 27,9% de los participantes encuestados declaraba algún tipo de merma en su audición.

Tras realizar los ajustes pertinentes teniendo en cuenta diferentes variables sociodemográficas, clínicas y de estilo de vida, los expertos determinaron que sufrir esta condición física se asociaba con un 81% más de probabilidades de presentar un comportamiento marcadamente inactivo.

La salud auditiva

Tal y como explica Camilo Morales, profesor de la Universidad Católica de Temuco (UCT) y primer autor de este documento, los resultados obtenidos "sugieren que la pérdida auditiva puede ser un marcador relevante de sedentarismo prolongado en la mediana edad y la vejez". A la vista de estos datos, el experto subraya que esta situación abre la puerta a nuevas vías terapéuticas: "Abre una oportunidad para integrar la salud auditiva en intervenciones dirigidas a reducir el tiempo sedentario".

Por su parte, Humberto Yévenes-Briones, investigador de la UAM y autor de correspondencia del artículo, ha querido poner el foco en la importancia de establecer lazos transnacionales en la ciencia contemporánea. Según indica, este trabajo pone en valor cómo la colaboración entre los equipos de España, Chile y Estados Unidos permite generar evidencia robusta sobre cuestiones que resultan de "gran relevancia para la salud pública y el envejecimiento saludable".