La NASA muestra la imagen de la devastación de los incendios en España desde el espacio

El verano de 2026 está dejando huellas imborrables en el paisaje peninsular, hasta el punto de que la devastación de las llamas es claramente visible a miles de kilómetros de la Tierra. Una combinación de incendios forestales desatada durante el mes de julio ha obligado a desalojar a miles de vecinos y a desplegar operativos de emergencia sin descanso en Ávila, Almería, Castellón, Toledo y Madrid.

De todas las tragedias vividas en las últimas semanas, el foco declarado en la provincia de Ávila se ha situado a la cabeza de las estadísticas oficiales. Según estimaciones del Gobierno, las llamas devoraron unas 55.000 hectáreas en este punto, convirtiéndose en el incendio más voraz registrado en el país hasta la fecha y superando el impacto del gran fuego que afectó a Laroco, Quiroga y Oencia en 2025.

La escala de lo ocurrido no tardó en tener consecuencias que son apreciables desde el espacio. Los instrumentos orbitales de la NASA detectaron los primeros avisos del fuego en las inmediaciones de Burgohondo los días 22 y 23 de julio. Apenas 24 horas después, el avance de las llamas se unió a otros frentes activos en provincias colindantes, elevando el balance total a 77.000 hectáreas reducidas a cenizas, un área de dimensión equivalente a toda la superficie urbana de Nueva York.

Radiografía satelital del impacto

Una de las imágenes más impactantes captadas recientemente por el satélite Landsat 9 muestra el contraste del terreno arrasado cerca de Burgohondo, afectando de lleno al entorno de dos embalses locales. En este tipo de capturas procesadas en falso color, la vegetación intacta resalta en tonos verde claro, mientras que la zona de la superficie quemada destaca en un marcado tono marrón.

Sobre la importancia de estas tecnologías para la gestión de vegetación afectada, la NASA explica en un comunicado oficial que "los datos satelitales gubernamentales forman parte de un sistema global de observaciones que se utiliza para rastrear el comportamiento de los incendios y analizar las tendencias emergentes".

Para facilitar la vigilancia en tiempo real, la agencia espacial estadounidense mantiene abiertas al público y a los equipos de análisis plataformas de monitorización como FIRMS (Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos) y el visor interactivo Worldview.