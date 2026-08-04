El sorprendente paisaje que la NASA acaba de descubrir en Marte

El rover Curiosity de la NASA ha localizado en Marte un extenso terreno cubierto por pequeñas fracturas con forma de panal alrededor de Miraflores, una estructura rocosa de unos seis metros de altura situada en Valle Grande, en las laderas del monte Sharp. El hallazgo podría aportar nuevas pistas sobre la evolución geológica del planeta y sobre el papel que desempeñó el agua en su pasado.

Las imágenes fueron captadas los días 19 y 20 de junio de 2026, correspondientes a los soles marcianos 4.930 y 4.931 de la misión. El panorama de 360 grados muestra que las fracturas poligonales se extienden en todas direcciones y cubren incluso los laterales del promontorio rocoso.

Cada una de estas figuras geométricas mide entre 4 y 8 centímetros, un tamaño que ha permitido al equipo científico estudiar con detalle tanto su morfología como su composición química. Aunque Curiosity ya había detectado pequeñas concentraciones de estructuras similares durante sus casi 14 años de exploración en Marte, la NASA destaca que nunca había encontrado una acumulación de estas dimensiones.

"Hemos visto muchos paisajes fascinantes a través de los ojos de Curiosity, pero este mar de polígonos nos dejó sin aliento", señaló Ashwin Vasavada, científico del proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. "Medimos cuidadosamente sus formas y su química y esperamos que los datos contengan pistas sobre cómo se formaron", añadió.

El posible papel del agua

Los investigadores consideran que algunas de estas estructuras podrían haberse originado cuando antiguos depósitos de barro se secaron y se agrietaron. No obstante, mantienen abiertas otras hipótesis, como los ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento o la compresión de sedimentos enterrados, un proceso capaz de expulsar el agua acumulada y dejar una red de fracturas sobre el terreno.

La elevada concentración de polígonos convierte a Valle Grande en un lugar de especial interés para reconstruir la historia geológica de Marte.

Según recuerda la NASA, hace miles de millones de años varios lagos y cursos de agua ocupaban las zonas bajas del monte Sharp, una montaña de unos cinco kilómetros de altura que Curiosity explora desde 2014. El paisaje árido actual conserva indicios de aquella etapa mucho más húmeda.

Miraflores, una formación modelada por la erosión

El campo de fracturas rodea a Miraflores, un montículo que fue fotografiado el 11 de junio de 2026 mediante una composición de 11 imágenes obtenidas por la cámara principal del rover.

La formación, coronada por una gruesa capa de arena, alcanza unos seis metros de altura. Su aspecto estrecho y puntiagudo responde a un prolongado proceso de erosión que también ha contribuido a dar forma al valle por el que avanza actualmente el vehículo.

El rover Curiosity Mars de la NASA capturó este montículo cubierto de arena, apodado "Miraflores", estimado en unos 20 pies (6 metros) de altura, el 11 de junio de 2026.

La misión considera que Miraflores fue originalmente mucho más ancho y que perdió parte de sus materiales a lo largo de miles de millones de años.

Curiosity continuará analizando tanto el promontorio como el extenso terreno de fracturas para determinar qué proceso dio lugar a estas geometrías. Los datos obtenidos podrían ayudar a completar la historia de una región que en el pasado reunió agua, nutrientes y moléculas basadas en carbono, condiciones que la convirtieron en un entorno potencialmente habitable para formas de vida microbiana.