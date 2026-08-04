Un cohete de SpaceX se estrellará contra la Luna a 8.700 km/h este miércoles

Una etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactará este miércoles, 5 de agosto, contra la superficie de la Luna después de permanecer más de un año a la deriva por el espacio. La colisión está prevista para las 08:35 horas de la España peninsular y tendrá lugar cerca del cráter Einstein, en el extremo occidental de la cara visible del satélite.

El objeto, identificado en los catálogos orbitales como 2025-010D, pesa alrededor de cuatro toneladas y se desplaza hacia la Luna a una velocidad aproximada de 8.700 kilómetros por hora. Su trayectoria, condicionada por la gravedad lunar, terminará con un impacto que los astrónomos seguirán con especial atención.

La historia de esta etapa comenzó el 15 de enero de 2025, cuando un Falcon 9 despegó desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, para poner en camino dos módulos lunares pertenecientes a otras compañías: el Blue Ghost Mission 1, de Firefly Aerospace, y el Resilience, de la japonesa ispace.

El primero consiguió llegar a la Luna el 2 de marzo de 2025 y realizó un aterrizaje suave con éxito. El segundo, que transportaba un rover, sufrió problemas durante el descenso y terminó estrellándose contra la superficie lunar. La etapa superior del Falcon 9 continuó, entretanto, su trayectoria por el espacio hasta quedar encaminada hacia la Luna.

Un impacto difícil de observar desde España

El choque se producirá alrededor de las 06:35 UTC, cuando en la España peninsular serán las 08:35. En ese momento, la zona de la Luna donde tendrá lugar el impacto estará iluminada por el Sol, lo que dificultará considerablemente la observación del destello generado por la colisión.

Las mejores condiciones para intentar captar el fenómeno se encontrarán en algunas zonas de Estados Unidos y Canadá, donde será de noche y la Luna estará sobre el horizonte. Aun así, no será un acontecimiento visible a simple vista.

Los observadores necesitarán telescopios equipados con cámaras capaces de realizar grabaciones a alta velocidad. Algunos observatorios y grupos de astrónomos aficionados ya han mostrado interés en seguir el impacto para tratar de registrar la nube de material que se elevará después del choque.

Una oportunidad para estudiar los impactos lunares

Más allá de la espectacularidad del acontecimiento, la colisión ofrece una oportunidad para estudiar de forma controlada cómo responde la superficie lunar al impacto de un objeto de gran tamaño.

Una parte de ese material permanecería suspendida durante unos minutos antes de volver a caer sobre la Luna. El fenómeno permitirá analizar la cantidad de material desplazado y la forma en la que se dispersa tras una colisión de este tipo.

El impacto también podrá servir para comprobar el funcionamiento de los sistemas destinados a detectar y analizar actividad sísmica en la Luna. En este caso, a diferencia de un temblor natural cuyo origen debe determinarse, los científicos conocerán de antemano el punto y el momento exactos en los que se producirá el impacto.

La NASA también podrá estudiar posteriormente las consecuencias del choque. El Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), que ya ha sobrevolado la zona, tiene previsto volver a observarla siete días después del impacto para analizar los cambios producidos en la superficie.

Los científicos también están interesados en conocer hasta dónde pueden desplazarse las partículas expulsadas por una colisión de estas características. Esta información puede resultar relevante para futuras misiones tripuladas, cuando haya astronautas y posibles instalaciones habitadas sobre la superficie lunar.

El episodio constituye además un nuevo ejemplo de los problemas derivados de los objetos que quedan abandonados en el espacio después de completar su misión. En este caso, la etapa del Falcon 9 no regresó a la Tierra y ha permanecido durante más de un año en el espacio hasta quedar atrapada en una trayectoria que terminará sobre la Luna.