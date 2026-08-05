Así vivían los primeros nómadas de Mongolia: España lidera una excavación para conocer sus orígenes

El proyecto NOMADBONES, liderado por el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha iniciado una investigación para reconstruir cómo vivían las primeras comunidades pastoriles de la estepa mongola. La primera campaña arqueológica, desarrollada en la provincia de Bulgan, ha permitido localizar y excavar dos asentamientos de la Edad del Bronce y reunir materiales que servirán para estudiar la relación entre las comunidades humanas, sus animales y el entorno.

La arqueología de Mongolia ha dedicado durante décadas una parte importante de sus investigaciones a los grandes monumentos funerarios. En cambio, existe menos información sobre los espacios cotidianos de las comunidades que los construyeron y que desarrollaron el pastoralismo nómada, uno de los modos de vida característicos de Eurasia.

El proyecto busca precisamente estudiar esos asentamientos domésticos, que son poco frecuentes en Mongolia frente a los grandes complejos funerarios.

La investigadora del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y directora de NOMADBONES, Natalia Égüez, explica que el proyecto pretende comprender cómo eran esos espacios, cómo se organizaban los campamentos, cómo se gestionaban los animales y cómo respondieron las comunidades a los cambios ambientales de la estepa durante la Edad del Bronce.

La campaña comenzó con una prospección arqueológica sistemática de unos 3,4 kilómetros cuadrados, realizada mediante recorridos sobre el terreno y GPS diferencial con precisión centimétrica. El trabajo permitió documentar 220 nuevos registros arqueológicos, entre monumentos de piedra, estructuras funerarias y concentraciones de materiales en superficie.

Estos datos permitirán estudiar la distribución de los asentamientos, las áreas rituales y los patrones de ocupación del territorio durante la Edad del Bronce.

Caballos, cerámica y restos animales

Las excavaciones en dos asentamientos proporcionaron numerosos restos arqueológicos, entre ellos hogares, cerámica, industria lítica y restos faunísticos. El equipo también recuperó varios cráneos completos de caballo y coprolitos, es decir, excrementos animales fosilizados o desecados.

El estado de conservación de estos materiales permitirá analizar las prácticas ganaderas, la alimentación de los animales y las condiciones ambientales mediante técnicas biomoleculares y geoarqueológicas.

La campaña incorporó además un dron equipado con cámara térmica. Esta tecnología facilitó la identificación de estructuras arqueológicas y de variaciones del terreno que pueden resultar difíciles de detectar mediante la observación convencional.

El equipo registró asimismo cerca de 150 paneles de arte rupestre, ampliando la documentación arqueológica disponible sobre la región estudiada.

Sedimentos para reconstruir el paisaje

Otro de los objetivos fue obtener información sobre la evolución ambiental de la estepa. Para ello se realizaron dos sondeos paleolacustres en antiguos lagos de la región.

Los sedimentos acumulados en estos lugares funcionan como archivos naturales de los cambios registrados durante miles de años. Su análisis permitirá reconstruir la evolución de la vegetación, el clima y las condiciones hidrológicas de la estepa mongola.

El proyecto también recogió muestras de sedimentos arqueológicos y ambientales que serán estudiadas en los laboratorios colaboradores mediante técnicas biomoleculares, geoquímicas y geoarqueológicas.

La combinación de estos análisis permitirá investigar las relaciones entre las comunidades humanas, sus animales y el medio ambiente, así como los cambios experimentados por las estrategias de subsistencia.

Un proyecto internacional

En NOMADBONES participan investigadores del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Academia de Ciencias de Mongolia, la Western Kentucky University, la Universidad de Oulu, la Universidad de La Laguna y el Instituto Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La expedición contó también con la colaboración del geólogo David Martín Freire, del Instituto Geológico y Minero de España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especializado en patrimonio pétreo. Su trabajo se centra en el estudio geológico del arte rupestre y en los procesos de alteración y conservación de estos yacimientos.

Los trabajos de campo se coordinaron con el Mongolian Pastoralist Archaeologies Project, liderado por la Western Kentucky University, y sirvieron además como escuela internacional. Estudiantes de seis nacionalidades participaron en las excavaciones y prospecciones y recibieron formación en metodologías de arqueología, geoarqueología y documentación digital.

Los materiales y muestras obtenidos durante esta primera campaña serán la base de los análisis arqueológicos, biomoleculares y paleoambientales que el equipo desarrollará durante los próximos años.