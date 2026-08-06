Científicos logran las imágenes más detalladas de la superficie del Sol hasta la fecha

Los científicos han obtenido las imágenes más detalladas hasta la fecha de la superficie del Sol gracias al telescopio solar Daniel K. Inouye, situado en la isla de Maui (Hawái, Estados Unidos). Las observaciones, publicadas en la revista Nature, muestran por primera vez con esta resolución remolinos de plasma provocados por la interacción de gases calientes y campos magnéticos, un fenómeno que puede ayudar a comprender mejor el origen del llamado clima espacial.

Las imágenes fueron captadas inicialmente para poner a prueba las capacidades del telescopio, considerado el más potente del mundo para observar el Sol. Sin embargo, al analizar los resultados, los investigadores comprobaron que habían logrado fotografiar la superficie visible de la estrella con un nivel de detalle sin precedentes.

Las fotografías y vídeos muestran patrones ondulantes y remolinos generados por el movimiento del plasma magnetizado, que se desplaza a distintas velocidades sobre la superficie solar. El físico solar Ruizhu Chen, de la Universidad de Stanford y ajeno al estudio, comparó estas estructuras con "los cielos arremolinados de La noche estrellada de Van Gogh".

Las imágenes de la investigación realizada por Nature.

Un fenómeno nunca visto con este detalle

Los investigadores identificaron en estas imágenes la denominada inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, un fenómeno que se produce cuando dos fluidos se deslizan uno sobre otro a diferentes velocidades, generando ondulaciones y vórtices.

Este comportamiento ya había sido observado en la atmósfera terrestre y en planetas como Júpiter y Saturno, pero, según el coautor del estudio Friedrich Wöger, del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos (NSO), nunca se había observado con este nivel de detalle en la superficie del Sol.

David Kuridze, también investigador del NSO, explica que estos movimientos de torsión generan energía magnética que puede acumularse hasta dar lugar a explosiones de gran intensidad.

Claves para entender el clima espacial

Los científicos consideran que estas observaciones ayudarán a comprender mejor cómo se originan las eyecciones de masa coronal, grandes expulsiones de plasma y campo magnético que, cuando alcanzan la Tierra, pueden provocar tormentas solares. Estos episodios pueden afectar a las comunicaciones, los sistemas GPS, las redes eléctricas y los satélites, además de incrementar el riesgo para las misiones espaciales tripuladas.

"El Sol es la fuente de toda esa energía y de todo ese clima espacial", ha explicado David Boboltz, del Observatorio Solar Nacional. Según el investigador, disponer de imágenes con mayor resolución permitirá avanzar en la comprensión de la física solar y mejorar, en el futuro, la capacidad para predecir estos fenómenos.

Friedrich Wöger ha señalado además que el descubrimiento también puede contribuir a explicar por qué la superficie solar alcanza temperaturas tan elevadas, ya que muestra cómo la energía se transporta hacia las capas superiores de la atmósfera solar antes de liberarse en forma de llamaradas o eyecciones de masa coronal.

Más allá de sus aplicaciones prácticas, los investigadores destacan el valor científico de estas observaciones. Boboltz recuerda que el Sol constituye un laboratorio natural para estudiar procesos físicos fundamentales y que su observación ha sido clave para algunos de los mayores avances de la ciencia.