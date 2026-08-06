Una etapa de un cohete de SpaceX impacta contra la Luna: la NASA explica si supone un peligro

Una etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactó de forma no planificada contra la superficie de la Luna durante las primeras horas del miércoles, según confirmó la NASA. La agencia espacial estadounidense ha señalado que el suceso no supone ningún riesgo para la Tierra ni para los equipos que operan en la superficie lunar.

El componente pertenecía a un lanzamiento realizado en enero de 2025 que permitió desplegar el módulo de aterrizaje Blue Ghost One, de la empresa estadounidense Firefly Aerospace, dentro de la iniciativa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA.

La agencia explicó que la trayectoria de esta etapa superior se modificó por una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales, lo que terminó provocando su impacto contra la superficie lunar.

La NASA ha precisado que no había planificado deliberadamente la colisión. Sin embargo, considera que este tipo de eliminación de hardware forma parte de las operaciones aceptadas en el entorno lunar.

"Esto es en realidad un método técnicamente aceptado y seguro para deshacerse de equipos en órbita lunar baja", explicó una portavoz de la agencia en un vídeo publicado en X.

La NASA descarta riesgos

La agencia espacial estadounidense ha insistido en que el impacto no supone un peligro para las personas en la Tierra ni para las misiones que actualmente operan en la Luna.

Algunos operadores de misiones pueden optar por finalizar las operaciones de sus equipos mediante un impacto controlado contra la superficie lunar. Según la NASA, esta estrategia permite una eliminación predecible y rastreable del hardware cuando llega al final de su vida útil.

En este caso, la colisión no se produjo como consecuencia de una decisión deliberada para poner fin a la misión de la etapa del Falcon 9, pero la agencia considera que el resultado entra dentro de una práctica técnicamente aceptada para la gestión de equipos en órbita lunar baja.

La NASA también ha destacado el interés científico del acontecimiento. Los investigadores podrán utilizar los datos del impacto para mejorar la comprensión de estos sucesos y estudiar cómo realizar el seguimiento de objetos similares en el futuro.

La Luna como laboratorio natural

La superficie lunar ofrece además un entorno para estudiar procesos que se producen en otros lugares del Sistema Solar. La NASA considera que la ausencia de atmósfera y la estabilidad de su superficie durante largos periodos convierten a la Luna en un "laboratorio natural" para analizar los efectos de los impactos.

Cuando un objeto de tamaño y velocidad conocidos golpea la superficie, los científicos pueden estudiar la formación del cráter y relacionar sus características con las dimensiones y la velocidad del cuerpo que lo produjo.

Este tipo de observaciones permite conocer mejor un fenómeno habitual en la Luna. La NASA recuerda que meteoritos, asteroides, cometas y otros objetos han impactado contra su superficie a lo largo de sus aproximadamente 4.000 millones de años de historia.

Los astronautas también han podido observar estos fenómenos directamente. La agencia señala que los integrantes de la misión Artemis II observaron durante su sobrevuelo lunar varios fenómenos relacionados con impactos, incluidos destellos producidos por colisiones y cráteres formándose en la superficie.

La NASA considera que el estudio de la colisión de la etapa del Falcon 9 puede aportar nuevos datos sobre la formación de cráteres y sobre el seguimiento de objetos que terminan impactando contra la Luna.