Así protege tu cerebro frente a la demencia una simple partida de cartas en verano

El resto del año suelen permanecer olvidadas en un cajón, pero cuando llega el verano las barajas de cartas vuelven a ocupar un lugar habitual en las bolsas de playa, las terrazas o las reuniones familiares. Algo desconocido para la mayoría es que, más allá de ser un entretenimiento para pasar el tiempo, los juegos de naipes esconden un importante valor desde el punto de vista neurológico.

Según los expertos, una partida de cartas puede convertirse en un auténtico ejercicio para el cerebro al activar múltiples funciones cognitivas al mismo tiempo. De hecho, desde la Sociedad Española de Neurología (SEN), explican que los juegos de cartas ponen en funcionamiento capacidades como la memoria, la atención, el razonamiento lógico y la planificación.

Una partida activa memoria, atención y estrategia

Uno de los principales procesos que se ejercitan durante una partida es la memoria de trabajo, la capacidad del cerebro para mantener y utilizar información durante un periodo breve. Recordar qué cartas han salido, qué movimientos han realizado los rivales o qué estrategia se está siguiendo obliga al cerebro a almacenar datos y utilizarlos para tomar decisiones.

También se activa la atención sostenida y dividida. El jugador debe concentrarse en sus propias cartas, pero al mismo tiempo observar los movimientos de los demás participantes, detectar cambios en la partida y anticipar posibles jugadas.

Otra de las funciones implicadas es la función ejecutiva, relacionada con la planificación y la toma de decisiones. Juegos como el mus, la brisca o el bridge obligan a diseñar una estrategia, valorar riesgos, anticipar consecuencias y modificar la forma de jugar cuando cambia la situación.

Además, los naipes requieren razonamiento lógico, ya que el jugador debe analizar probabilidades, interpretar información incompleta y encontrar la mejor respuesta posible en cada momento.

El cerebro también lee emociones y relaciones sociales

Pero los beneficios de jugar a las cartas no se limitan a las capacidades intelectuales. Según la SEN, uno de los aspectos menos valorados es el componente social y emocional. Durante una partida, los jugadores deben interpretar las reacciones de los demás, controlar sus propias emociones ante una buena o mala jugada y tomar decisiones en un escenario de incertidumbre.

La lectura de gestos, expresiones o cambios de comportamiento activa mecanismos relacionados con la cognición social, una habilidad fundamental para la interacción humana.

Por este motivo, los neurólogos consideran que el beneficio de las cartas va más allá del simple entrenamiento mental. Compartir una partida genera conversación, fortalece vínculos afectivos y proporciona una sensación de pertenencia, elementos especialmente importantes en personas mayores.

También piden recordar que el aislamiento social y la soledad son factores de riesgo bien documentados para el deterioro cognitivo y para el desarrollo de demencia. En este sentido, una actividad tan sencilla como reunirse para jugar puede convertirse en una herramienta para cuidar la salud cerebral.

Jugar con frecuencia ayuda a conservar las funciones cognitivas

Diversos estudios poblacionales han observado que las personas mayores que participan de forma habitual en juegos de cartas u otros juegos de mesa, como el ajedrez, presentan un menor riesgo de desarrollar demencia frente a quienes no realizan este tipo de actividades.

Aunque jugar a las cartas no evita por sí solo las enfermedades neurodegenerativas, sí puede contribuir a mantener durante más tiempo determinadas capacidades cognitivas. La explicación está relacionada con la llamada reserva cognitiva, un concepto que hace referencia a la capacidad del cerebro para resistir mejor los cambios asociados al envejecimiento.

La repetición de partidas favorece que las redes neuronales implicadas en la memoria, la atención o la toma de decisiones sean más eficientes y resistentes.

No todos los juegos entrenan lo mismo

Los beneficios dependen también del tipo de juego. Los juegos con un componente más ligado al azar estimulan especialmente la anticipación, la atención y la gestión emocional ante resultados imprevisibles.

En cambio, aquellos que requieren una mayor planificación estratégica, como el mus, la brisca o el bridge, exigen procesar más información y adaptarse constantemente a los movimientos de los contrarios. En todos los casos, el elemento común es la combinación de esfuerzo mental y relación social.

Así que esa baraja que aparece cada verano junto a la toalla, el protector solar o el libro de vacaciones puede ser mucho más que una simple forma de entretenimiento. Cada partida pone en marcha numerosos circuitos cerebrales, mantiene activa la mente y refuerza los lazos con otras personas. Una pequeña actividad de ocio que, según la neurología, también puede convertirse en una aliada para cuidar el cerebro.