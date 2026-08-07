Descubren que los tiburones tienen una vida social "rica y compleja" junto a sus parientes

Durante décadas, la imagen del tiburón ha estado marcada por el cine y la cultura popular: un depredador solitario, agresivo y siempre dispuesto a atacar. Sin embargo, la ciencia continúa desmontando ese estereotipo. Un nuevo estudio internacional ha revelado que los tiburones toro mantienen relaciones sociales estables, eligen con quién pasar el tiempo e, incluso, muestran una ligera preferencia por relacionarse con individuos emparentados.

La investigación, publicada en la revista Ecology and Evolution y desarrollada por científicos de las Universidades de Exeter y Lancaster (Reino Unido), junto al Laboratorio de Tiburones de Fiyi (Fiji Shark Lab), concluye que estos escualos llevan una vida social mucho más rica de lo que se pensaba. Aunque la mayoría de los tiburones toro adultos no están estrechamente emparentados, los investigadores comprobaron que existe una probabilidad ligeramente superior de que socialicen con familiares cuando coinciden en su entorno.

Seis años siguiendo a 184 tiburones

El estudio se basa en seis años de observaciones realizadas en la Reserva Marina Shark Reef, en Fiyi, uno de los principales enclaves de ecoturismo para el avistamiento de tiburones y un laboratorio natural excepcional para estudiar su comportamiento. En ese tiempo, los científicos siguieron los movimientos y las interacciones de 184 tiburones toro, clasificados según su edad en subadultos, adultos y postadultos.

Además de las observaciones directas, el equipo recurrió al análisis genético para determinar el grado de parentesco entre los ejemplares. Esa combinación permitió identificar un fenómeno al que los investigadores han denominado 'kinfluence', un juego de palabras entre kin (parentesco) e influence (influencia), para describir cómo los vínculos familiares condicionan, aunque sea de forma moderada, la estructura social de estos animales.

"A menudo se considera que los tiburones grandes son solitarios, pero nuestra investigación anterior ya demostró que los tiburones toro eligen activamente a sus compañeros sociales", explica Natasha D. Marosi, investigadora de la Universidad de Exeter y fundadora del Fiji Shark Lab.

Mucho más que compartir espacio

Para determinar si dos tiburones mantenían una relación social, los investigadores no solo analizaron si coincidían en un mismo lugar, sino también la calidad de sus interacciones.

Se consideró que existía una asociación cuando dos ejemplares permanecían a una distancia inferior a la longitud de uno de sus cuerpos. Pero también se estudiaron comportamientos más complejos, como nadar en paralelo, establecer una formación de 'líder y seguidor' o realizar un acercamiento activo para desplazarse de forma sincronizada.

Los resultados muestran que los lazos familiares influyen tanto en la proximidad como en estas interacciones más elaboradas, especialmente entre parejas de machos. No obstante, el parentesco no es el único factor que determina las relaciones. Estudios previos ya habían demostrado que el sexo, la edad o el tamaño corporal tienen incluso más peso a la hora de elegir compañeros.

Aun así, para los investigadores, descubrir que los tiburones adultos también muestran preferencias hacia sus familiares supone un hallazgo inédito.

Amigos, maestros y aprendices

Los científicos creen que los tiburones podrían reconocer a sus parientes porque durante sus primeros años de vida comparten hábitats fluviales y estuarios, donde conviven hermanos, medios hermanos o primos antes de dispersarse hacia el océano.

La teoría evolutiva sostiene que favorecer a individuos emparentados aumenta las probabilidades de que los genes compartidos lleguen a las siguientes generaciones, un comportamiento ampliamente documentado en mamíferos y aves, pero apenas estudiado en tiburones.

El trabajo también aporta nuevas pistas sobre la organización social de la especie. Los machos suelen formar redes sociales más amplias, aunque tanto machos como hembras muestran preferencia por relacionarse con hembras. Además, los ejemplares jóvenes parecen beneficiarse de establecer vínculos con adultos experimentados, que podrían actuar como una especie de 'mentores', facilitando su integración en el grupo y favoreciendo el aprendizaje de comportamientos relacionados con la búsqueda de alimento o la reproducción.

En cambio, los tiburones de mayor edad tienden a reducir sus relaciones sociales. Según Marosi, es posible que, tras años perfeccionando sus estrategias de supervivencia, dependan menos del grupo que los individuos más jóvenes.

Un cambio de imagen para los tiburones

Los autores consideran que estos resultados obligan a replantear la percepción que existe sobre los tiburones. "Al contrario de lo que se suele creer, tienen una vida social rica y compleja", señala Darren Croft, investigador del Centro de Investigación sobre el Comportamiento Animal de la Universidad de Exeter.

Aunque todavía quedan muchas preguntas por responder sobre las ventajas que obtienen de estas relaciones, el estudio apunta a que la vida en grupo puede facilitar el aprendizaje, mejorar la búsqueda de alimento, reducir conflictos entre individuos e, incluso, aumentar las oportunidades de encontrar pareja.

Lejos de la imagen del depredador aislado y permanentemente agresivo, los tiburones toro demuestran que también establecen vínculos duraderos, seleccionan cuidadosamente a sus compañeros e, incluso, mantienen una cierta preferencia por la familia. Un comportamiento que recuerda que, bajo la superficie del océano, las relaciones sociales pueden ser tan complejas como las de muchos animales terrestres.