España se prepara para el hito astronómico del siglo: tres eclipses seguidos

España afronta un evento astronómico sin precedentes con el encadenamiento de tres eclipses solares consecutivos entre 2026 y 2028. El Gobierno de España ha constituido la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, un órgano adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para coordinar los dispositivos de seguridad, movilidad y logística que requerirá este fenómeno histórico.

Un fenómeno inédito en más de un siglo

La península ibérica no presencia un eclipse solar total desde 1912. La anomalía astronómica comenzará el 12 de agosto de 2026 con un eclipse total que cruzará el norte y centro del país desde Galicia hasta Baleares. La franja de totalidad abarcará ciudades como Valencia, Zaragoza, Bilbao, Valladolid y Palma de Mallorca, aconteciendo durante la puesta de sol con una duración máxima de 1 minuto y 50 segundos.

El segundo evento, calificado por la comunidad científica como el Eclipse del Siglo, tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. En esta ocasión, la sombra lunar cubrirá el sur de la península, la costa de Cádiz, Málaga, Granada, Almería, así como Ceuta y Melilla. Alcanzará una duración de totalidad inusual de hasta 4 minutos y 48 segundos en el territorio ceutí.

El cierre de 2028 y la coordinación logística

El ciclo concluirá el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular que dibujará un anillo de fuego a lo largo de una franja que atravesará el país desde Sevilla hasta el sur de Cataluña y las islas Baleares, extendiendo la fase anular por más de 7 minutos.

Ante el reto operativo que supondrá la gran afluencia de visitantes, la Comisión Interministerial cuenta con la participación de los ministerios de Interior, Transportes, Defensa y Turismo, apoyados por el asesoramiento técnico del Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sanidad recuerda que para la observación directa de las fases parciales resulta indispensable utilizar protección homologada bajo la norma ISO 12312-2:2015.