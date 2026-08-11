Adiós a los eclipses totales: la ciencia fija su fin por el distanciamiento lunar

El planeta Tierra perderá definitivamente la capacidad de presenciar eclipses solares totales debido al progresivo distanciamiento de la Luna. El fenómeno astronómico tiene una fecha de caducidad fijada por las leyes de la física, aunque España vivirá un hito histórico inmediato con una trilogía de fenómenos entre 2026 y 2028. El primero de ellos tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026, cuando un eclipse total cruzará el norte y centro peninsulares junto a las Islas Baleares al atardecer.

La causa del alejamiento lunar

La razón científica de esta desaparición paulatina reside en la órbita de nuestro satélite. La Luna se aleja de la Tierra a un ritmo constante de 3,78 centímetros cada año. Este fenómeno ocurre porque la fuerza de gravedad y la fricción de las mareas en los océanos frena la rotación de la Tierra, lo que empuja al satélite hacia una órbita cada vez más externa y distante.

Al aumentar la distancia, el tamaño aparente de la Luna desde la superficie terrestre disminuye. En un futuro lejano, el disco lunar será incapaz de tapar por completo la esfera del Sol, lo que imposibilitará la formación de la corona solar y la oscuridad total en pleno día.

Fecha límite para la totalidad

El consenso científico fija un margen de cientos de millones de años antes de la extinción definitiva del fenómeno. Richard Vondrak, científico lunar del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, señala que "dentro de unos 600 millones de años, la Tierra presenciará la belleza y el dramatismo de un eclipse solar total por última vez".

Por su parte, Richard Fienberg, exdirector de comunicaciones de la Sociedad Astronómica Americana (AAS), sitúa el declive paulatino dentro de unos 620 millones de años y calcula que el último eclipse solar total de la historia terrestre tendrá lugar dentro de unos 1.200 millones de años. A partir de ese momento, la humanidad solo podrá presenciar eclipses anulares o parciales.

Trilogía astronómica en España

Antes de que se cumpla esta cuenta atrás cósmica, la Península Ibérica será el epicentro astronómico mundial. Tras el evento del 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 se producirá el denominado Eclipse del Siglo, que cruzará el estrecho de Gibraltar y el sur de Andalucía con una fase de oscuridad que superará los cuatro minutos. Finalmente, el 26 de enero de 2028, un eclipse anular atravesará la península de suroeste a noreste formando un anillo de fuego visible sobre gran parte del territorio nacional.