Aumentan a siete los modelos de gafas para eclipses retirados por causar posibles daños oculares

Las autoridades de Consumo de diversas comunidades autónomas han emitido una orden general para retirar del mercado y recuperar siete productos específicos diseñados para la observación del eclipse solar. Según informa la agencia EFE, la medida se ha tomado tras detectar un grave peligro de lesiones en los usuarios y ha sido publicada a través de la Red de Alerta Nacional de Consumo, el sistema administrativo para apartar artículos no alimentarios que comprometen la seguridad.

El problema principal radica en la excesiva oscuridad de las lentes. Al colocarse el producto, la visión del usuario queda completamente a oscuras. La reacción instintiva al no poder encuadrar la posición del sol es apartar el visor durante un instante frente a la luz directa. En ese breve lapso sin protección, los ojos quedan expuestos a una enorme cantidad de radiación, lo que puede desencadenar una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

La alerta afecta a múltiples enseñas conocidas. En concreto, los modelos señalados pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homenaje, Orro, Opticalia y, más recientemente, la línea Mó perteneciente a la cadena Multiópticas. La notificación referida a esta última compañía fue tramitada por la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares.

A raíz de esta situación, la empresa distribuidora Mó Global ha querido matizar el alcance de la alerta. Según sus responsables, la retirada afecta únicamente al lote 326 del modelo 2508-RS003. Además, defienden que el artículo, a pesar de tener un grado de opacidad mayor al habitual, "es seguro, cumple con la normativa y no supone un riesgo para la salud". No obstante, han confirmado que los compradores pueden devolver el artículo en sus establecimientos.

Por su parte, el resto de expedientes han sido incoados por diversas autoridades autonómicas. El modelo LSP1 de la marca Lionstar ha sido prohibido y sus unidades inmovilizadas por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid. Paralelamente, la Junta de Castilla y León ha sido la encargada de introducir en la red de alerta a la marca ECP Eye Care Professional.

El Instituto Gallego de Consumo de la Xunta ha ordenado apartar de los estantes a la firma Pelispan, al igual que ha alertado de las deficiencias encontradas en el modelo QW-50Z1 de Homenaje. Desde el Gobierno de La Rioja, a través de su Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, se ha emitido la orden de retirada del modelo O37-R —lote 2603-01— perteneciente a Orro. Por último, las autoridades del Gobierno de Aragón han comunicado la prohibición de comercialización e inmovilización de las unidades de Opticalia, cerrando así la lista de artículos peligrosos.