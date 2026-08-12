La península ibérica se ha convertido en el epicentro mundial de la astronomía observacional. Tras el espectacular fenómeno vivido este 12 de agosto de 2026, los apasionados de estos eventos no tendrán que esperar décadas para volver a disfrutar de una cita similar. España se encamina hacia un extraordinario hito astronómico consecutivo que culminará con dos nuevas citas en el firmamento durante los próximos dos años.

El primero de estos grandes acontecimientos tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Se tratará de un eclipse solar total cuya franja de totalidad cruzará el extremo sur de la Península. Los observadores situados en provincias como Cádiz o Málaga, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, podrán presenciar cómo el disco lunar cubre por completo al Sol, un fenómeno que en suelo español no se repetirá en mucho tiempo y que alcanzará una duración de oscurecimiento absoluto superior a los cuatro minutos.

La traca final de este ciclo llegará apenas unos meses después, concretamente el 26 de enero de 2028. En esta ocasión, nos enfrentaremos a un eclipse solar anular, caracterizado por el famoso "anillo de fuego" que se forma cuando la Luna, al estar más alejada de la Tierra, no llega a cubrir totalmente el diámetro del Sol. La trayectoria de este anillo cruzará España de suroeste a noreste, entrando por la provincia de Huelva y saliendo por el archipiélago balear, ofreciendo un espectáculo visual único al atardecer.

Aunque la totalidad o la anularidad se concentrarán en zonas específicas del mapa nacional, el resto de las regiones españolas también disfrutarán de una excelente visibilidad parcial. Un ejemplo es la región de la capital, donde, tal y como explican desde la Comunidad de Madrid, el eclipse de 2027 se apreciará con una magnitud de ocultación cercana al 85%, mientras que el del año siguiente alcanzará el 80% en los cielos madrileños. Este tipo de sucesiones consecutivas de ocultamientos de gran magnitud es un hecho sumamente infrecuente para una misma localización geográfica.

Esta acumulación de fenómenos raros en un intervalo de tiempo tan corto es lo que los expertos denominan el "triplete" o "trío de eclipses". Desde la Sociedad Española de Astronomía destacan la excepcionalidad científica y logística que supone este periodo para la investigación y el turismo astronómico en el país. El territorio nacional se consolida así como el mejor destino europeo para el estudio del sistema solar desde la superficie terrestre durante el próximo bienio.