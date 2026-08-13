El estudio de las láminas negras de las estalagmitas halladas en los yacimientos de la sierra de Atapuerca, situados en la provincia de Burgos, ha sacado a la luz datos inéditos sobre la prehistoria en la península ibérica. En concreto, la investigación se ha centrado en las galerías de las Estatuas y del Silo, pertenecientes al sistema kárstico de Cueva Mayor. Los resultados han revelado la existencia de importantes alteraciones climáticas y la presencia de grupos humanos durante los periodos del Neolítico y la Edad del Bronce.

Esta exhaustiva investigación ha sido publicada recientemente en la prestigiosa revista científica Journal of Quaternary Science. El trabajo está liderado por la investigadora Virginia Martínez Pillado, miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca, y cuenta con la destacada participación del codirector del proyecto y director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga.

El equipo científico ha focalizado sus esfuerzos en el análisis de las láminas oscuras de las estalagmitas, unos elementos geológicos tradicionalmente poco estudiados pero que, como demuestra este trabajo, conservan una valiosa información ambiental y arqueológica. Estas formaciones actúan como uno de los archivos naturales más precisos para reconstruir las condiciones climáticas del pasado y documentar los episodios de ocupación de las cavernas por parte de nuestros antepasados.

Para llevar a cabo este descubrimiento en las galerías de las Estatuas y del Silo, los expertos han examinado cuatro estalagmitas distintas utilizando una aproximación multidisciplinar de vanguardia. Esta compleja metodología ha combinado técnicas como las dataciones radiométricas, los análisis petrográficos y geoquímicos, así como el uso de la microscopía electrónica y la tomografía computarizada.

Gracias a este despliegue técnico, los investigadores han logrado diferenciar hasta cuatro tipos de láminas negras. El avance más significativo ha sido la capacidad de distinguir con precisión entre aquellas capas originadas por procesos naturales y las que conservan evidencias irrefutables de actividad humana en la antigüedad.

En el ámbito medioambiental, algunas de estas singulares capas oscuras están estrechamente relacionadas con variaciones en las condiciones hidrológicas de la cueva. Las láminas erosivas, por ejemplo, muestran señales de disolución de la calcita previamente formada. Estos fenómenos se asocian a periodos en los que el crecimiento de la formación calcárea se ralentizó notablemente o incluso llegó a interrumpirse por completo.

Con el paso del tiempo, la filtración del agua transportó hacia el interior del sistema kárstico diversas partículas procedentes del exterior, tales como minerales, restos de arcillas y materia orgánica de la superficie, que terminaron incorporándose a la estructura de la estalagmita. El estudio detalla que algunas capas erosivas coinciden con fases marcadamente áridas, mientras que otras reflejan épocas de gran humedad con un aumento sustancial de las precipitaciones.

En cuanto a la evidencia de actividad antrópica, el análisis ha permitido identificar capas que albergan diminutas partículas de hollín y fragmentos microscópicos de carbón vegetal. Estos restos proceden inequívocamente de procesos de combustión realizados en el interior de la cavidad. En el contexto arqueológico de Cueva Mayor, los expertos interpretan este hallazgo como el resultado de fuegos encendidos deliberadamente por los grupos humanos que se refugiaban en ella.

Desde el punto de vista cronológico, estas capas ricas en hollín coinciden plenamente con las fases de intensa ocupación de las cuevas que ya estaban documentadas mediante excavaciones convencionales, correspondientes a las etapas del Neolítico y la Edad del Bronce. De este modo, el estudio de las estalagmitas aporta una perspectiva complementaria e innovadora al registro arqueológico tradicional que se lleva a cabo en la sierra burgalesa.

Finalmente, los autores de la investigación concluyen que una misma formación estalagmítica puede actuar como un doble archivo histórico. Por un lado, registra fielmente la respuesta del entorno ante las variaciones climáticas globales y, por otro, preserva la huella directa e inalterable de los grupos humanos que utilizaron las cuevas como refugio temporal o permanente. Además, el equipo propone un nuevo sistema de clasificación aplicable a otros sistemas kársticos del mundo, abriendo así una nueva vía para la arqueología internacional.