Así ilumina una bola de fuego el cielo de España a 77.000 km/h

Una bola de fuego de origen asteroidal sobrevoló durante la madrugada del 23 de agosto el mar de Alborán a una velocidad inicial de unos 77.000 kilómetros por hora, según ha informado el Observatorio Astronómico de Calar Alto (Almería).

El fenómeno se produjo a las 03:21 horas de Tiempo Universal (UT) y pudo ser registrado desde varios puntos de España gracias a los detectores que el proyecto SMART opera en distintos observatorios.

El análisis preliminar realizado por el profesor José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAA-CSIC), ha determinado que el objeto tenía origen asteroidal.

El bólido entró en la atmósfera terrestre a una velocidad inicial de aproximadamente 77.000 kilómetros por hora y siguió una trayectoria de suroeste a noreste. El fenómeno luminoso comenzó cuando el objeto se encontraba a unos 87 kilómetros de altitud.

☄️ Bólido 23/08/2026

* Velocidad: ~ 77.000 km/h

* Altitud: 87 → 28 km

* Tipo: asteroidal

🧭 Mar de Alborán Proyecto S.M.A.R.T de @jmmadiedo 📹 Puedes ver los vídeos y toda la información en la nota de prensa del CAHA. 🔗 https://t.co/jcRiF3JWb4 pic.twitter.com/SosCaytBhd — Observatorio Astronómico de Calar Alto (@ObsCalarAlto) August 24, 2026

Registrado desde varios observatorios

Los detectores del proyecto SMART captaron el paso de la bola de fuego desde los observatorios de Calar Alto, La Hita (Toledo), Sierra Nevada y La Sagra (Granada), Mazagón (Huelva), Huelva y Sevilla.

Además, dos cámaras exteriores del Observatorio de Calar Alto pudieron seguir el desplazamiento del objeto durante su paso por la atmósfera. La fase luminosa del fenómeno terminó cuando el bólido se encontraba a unos 28 kilómetros de altitud, sobre el mar Mediterráneo.

Cámara del sureste: pic.twitter.com/4kcU9u0iVa — Observatorio Astronómico de Calar Alto (@ObsCalarAlto) August 24, 2026

La estación de detección de bólidos del Observatorio de Calar Alto forma parte, junto con la instalada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sierra Nevada y otras estaciones distribuidas por España, del proyecto SMART.

El programa está liderado por José María Madiedo y tiene como objetivo el seguimiento y estudio de este tipo de objetos durante su entrada en la atmósfera terrestre.