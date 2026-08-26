Guía para ver el eclipse lunar del 28 de agosto: el satélite se oscurecerá un 93%

La madrugada del próximo viernes 28 de agosto albergará otro importante acontecimiento astronómico que cerrará un mes especialmente activo. Se trata de un eclipse parcial lunar que pondrá el broche de oro a las observaciones de las últimas semanas, tomando el relevo del eclipse solar acontecido el pasado día 12 y de la tradicional lluvia de meteoros de las Perseidas que se pudo contemplar durante la noche siguiente.

En esta ocasión, el espectáculo celeste consistirá en un eclipse parcial de Luna al que le faltará muy poco para ser considerado total. De hecho, en el instante de máximo apogeo del fenómeno, un 93% del diámetro de nuestro satélite natural quedará oscurecido al quedar inmerso dentro de la sombra proyectada por la Tierra, lo que ofrecerá una estampa sumamente llamativa.

Para comprender la mecánica de este suceso, el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinador del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, José Ángel Docobo, detalla el proceso. "Los eclipses de Luna se producen cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna, impidiendo que toda o parte de la luz que emite el primero le llegue a la segunda. La fase lunar es, por lo tanto, de luna llena", señala el experto.

La secuencia horaria

Docobo profundiza en la geometría del evento explicando que, al unir las tangentes interiores a los discos solar y terrestre, se forma el denominado cono de penumbra, que se va abriendo. Por el contrario, si se realiza la misma operación con las tangentes exteriores se obtiene el cono de sombra, el cual tiende a cerrarse. Al cortar estos dos conos con un plano perpendicular en la línea que une los centros del Sol y nuestro planeta, se generan los dos círculos que atravesará el satélite.

La secuencia horaria de este acontecimiento exigirá trasnochar o madrugar a los interesados. El cuerpo celeste comenzará a entrar en la penumbra a las 3:25 horas, mientras que a las 4:34 horas penetrará en el cono de sombra, dando inicio formal a la fase parcial. Esta etapa se prolongará hasta las 7:51 horas, registrando su máxima ocultación a las 6:13 horas. Siguiendo una progresión simétrica, el abandono definitivo del cono de penumbra se producirá a las 9:01 horas, concluyendo así el eclipse.