Más de 274.000 muertos al año: la trágica magnitud de los ataques de serpientes

La incidencia global de los ataques de reptiles venenosos es muy superior a lo que se calculaba hasta la fecha. Así lo revela una exhaustiva investigación internacional que concluye que más de 2,1 millones de personas sufren el envenenamiento de estos animales anualmente. De esta alarmante cifra, un mínimo de 274.000 pacientes pierden la vida, lo que sitúa a esta contingencia médica como un grave problema de salud pública en diversas regiones del planeta.

El trabajo ha sido liderado por los especialistas Dileepa Ediriweera y Anuradhani Kasturuiratne, pertenecientes a la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool en el Reino Unido y a la Universidad de Kelaniya en Sri Lanka. Los resultados de este minucioso análisis estadístico y demográfico han sido publicados este martes en la conocida revista científica PLOS Medicine, aportando una nueva perspectiva sobre la morbimortalidad asociada a la fauna silvestre venenosa.

Históricamente, los ataques de ofidios han causado enfermedades severas, discapacidades permanentes y la muerte, afectando de manera desproporcionada a las comunidades rurales con escasos recursos económicos. Hasta ahora, la evidente falta de datos fiables en los países en vías de desarrollo había dificultado enormemente la estimación precisa de la carga global real, ocultando la magnitud de una tragedia que golpea con especial virulencia a las zonas tropicales y subtropicales de la Tierra.

Para llegar a estas preocupantes conclusiones, el equipo de investigadores revisó a fondo la literatura clínica y los partes médicos sobre episodios ocurridos en 79 países diferentes, abarcando un amplio periodo temporal. A partir de esta extensa recopilación de información, los expertos desarrollaron diversos modelos geoestadísticos avanzados para poder establecer estimaciones mínimas y máximas tanto a nivel nacional como a escala global.

Los cálculos resultantes dibujan un panorama desolador: el rango real podría elevarse hasta los siete millones de intoxicados cada año, con una mortalidad anual que podría alcanzar hasta las 513.000 víctimas. Los países más pobres presentan las tasas de incidencia más elevadas, destacando especialmente el África subsahariana, que concentra un 45 % de los casos y de los fallecimientos registrados en todo el mundo.

Ante estas abultadas cifras, los autores del documento son especialmente tajantes en su diagnóstico final. "Nuestro estudio sugiere que las estimaciones previas sobre la carga de mordeduras podrían haber subestimado considerablemente la magnitud del problema", señalan en el texto. En este sentido, reclaman un esfuerzo institucional urgente para mejorar las redes de prevención y la vigilancia epidemiológica, subrayando la acuciante necesidad de garantizar un mayor acceso a los tratamientos con antídotos y a una atención clínica de calidad.

A modo de conclusión, la investigación advierte de que "el envenenamiento por serpientes es una crisis mundial mucho mayor de lo que se reconocía anteriormente". Con estos nuevos e inquietantes hallazgos, se establece la base fundamental necesaria para que las diferentes redes de salud puedan diseñar de una vez por todas políticas más eficaces, destinadas directamente a ampliar el soporte médico en las regiones de bajos ingresos del continente africano y de Asia.