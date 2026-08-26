Un asteroide del tamaño de un autobús roza la Tierra a una distancia de récord

El sistema telescópico de defensa planetaria ATLAS-Teide, perteneciente al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), localizó el pasado 11 de agosto un pequeño cuerpo rocoso de diez metros de diámetro. Este objeto sobrevoló nuestro planeta a una distancia extremadamente corta durante la madrugada del 12 de agosto, alcanzando su punto más cercano a la 1:50 hora local. Designado oficialmente por los astrónomos como 2026 PC6, el cuerpo celeste tiene aproximadamente el tamaño de un autobús y pasó a tan solo 14.573 kilómetros de la superficie terrestre, lo que supone menos de una vigésima parte de la distancia que nos separa de la Luna.

A semejante proximidad, el objeto logró cruzar la órbita de los satélites artificiales geoestacionarios, convirtiéndose de este modo en el asteroide que ha registrado el acercamiento más pronunciado con la Tierra en lo que va de año 2026. Según ha informado el IAC a través de un comunicado, en el instante de máxima aproximación cruzó el cielo a una velocidad vertiginosa de más de dos grados por minuto. Esto significa que en apenas sesenta segundos recorría una distancia equivalente a cuatro lunas juntas. Llegó a alcanzar una magnitud 10, permitiendo su observación con pequeños telescopios desde el hemisferio sur, aunque la institución ha aclarado que en ningún momento existió riesgo de impacto.

El investigador del IAC y principal responsable de ATLAS-Teide, Javier Licandro, ha detallado la relevancia de este hallazgo. Según el científico, "objetos como 2026 PC6 son precisamente el objetivo prioritario del sistema ATLAS: descubrir a los cuerpos pequeños, oscuros y veloces que se aproximan mucho a la Tierra y que, por su reducido tamaño, resultan invisibles hasta muy poco antes, o incluso después, de su máxima aproximación". Estas palabras subrayan la importancia de mantener una vigilancia constante del espacio cercano para garantizar la seguridad del planeta.

Aunque un cuerpo de estas proporciones se desintegraría casi en su totalidad al penetrar en la atmósfera, produciendo un brillante bólido, las consecuencias no son nulas. Los efectos de la entrada a hipervelocidad y la onda de choque resultante podrían provocar importantes daños personales y en infraestructuras. Un claro ejemplo de este peligro fue el suceso ocurrido en la ciudad de Cheliábinsk, en Rusia, en el año 2013, cuando un meteorito de un tamaño ligeramente superior al 2026 PC6 causó centenares de heridos. Por ello, desde el Instituto de Astrofísica de Canarias insisten en que detectarlos con antelación es fundamental para tomar medidas de protección ciudadana.

El proyecto ATLAS, cuyas siglas en inglés corresponden a Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, es una red de detección temprana financiada por la agencia espacial estadounidense, la NASA, y desarrollada por la Universidad de Hawaii. Su meta es localizar cuerpos en trayectoria de colisión con el mayor margen de tiempo posible. Actualmente, el sistema cuenta con tres nodos en el hemisferio norte, incluyendo el situado en el archipiélago canario, además de otros dos ubicados en el hemisferio sur, concretamente en Chile y Sudáfrica.

El nodo español, construido e instalado por el IAC en el Observatorio del Teide, opera en estrecha colaboración con la universidad estadounidense. Su puesta en marcha ha permitido ampliar significativamente la cobertura del cielo nocturno. Instalado en enero de 2025 y plenamente operativo desde mayo de ese mismo año, el sistema vigila la bóveda celeste cada noche. Hasta la fecha, sus instrumentos han descubierto una veintena de asteroides cercanos a la Tierra y han reportado la posición de más de 5.000, consolidando el papel de España en la defensa planetaria a nivel internacional.