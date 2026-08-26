Un estudio revela que la diabetes causa problemas mentales en mujeres y cardíacos en hombres

Un estudio publicado en la revista de acceso abierto PLOS Medicine ha puesto de manifiesto que las consecuencias posteriores al diagnóstico de esta patología metabólica varían significativamente en función del sexo del paciente.

Según la investigación, las pacientes femeninas tienen una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones psicológicas tras ser diagnosticadas, mientras que los varones se enfrentan a un riesgo superior de padecer afecciones cardíacas y renales.

Cabe recordar que este trastorno, caracterizado por niveles elevados de azúcar en sangre debido a la resistencia a la insulina o a su producción insuficiente, es un problema de salud global. En la actualidad, afecta a unos 536,6 millones de individuos de entre 20 y 79 años, lo que representa aproximadamente el 10,5 % de la población mundial. Las proyecciones de los expertos no son alentadoras, ya que estiman que para el año 2045 esta cifra podría ascender a 700 millones de personas.

El trabajo ha sido liderado por la investigadora Fabiola Eto, perteneciente a la Universidad Queen Mary de Londres. Junto a su equipo, Eto examinó exhaustivamente los historiales médicos anonimizados de 28.720 ciudadanos del Reino Unido que desarrollaron esta dolencia entre los años 2010 y 2020. En esta cohorte, los hombres representaban el 62 % del total, con una edad media de 54 años en el momento de la detección inicial, mientras que el grupo femenino presentaba, en promedio, una edad más avanzada al recibir la confirmación médica.

Las cifras

Los resultados revelaron que el 39 % de los participantes experimentaron al menos un contratiempo médico significativo en los años posteriores. Las mujeres resultaron ser más propensas a ser diagnosticadas con problemas de salud mental, alcanzando un 8,1 % frente al 5,3 % de los varones. Por el contrario, estos últimos mostraron proporciones más altas de enfermedades cardiovasculares (8,4 % frente a 5,3 %) y de enfermedad renal terminal, evidenciando trayectorias clínicas claramente diferenciadas.

No obstante, los científicos también identificaron similitudes relevantes. La hipertensión se coronó como el evento clínico más frecuente en ambos sexos tras la detección del problema metabólico, afectando a más de una quinta parte de los pacientes. Asimismo, tanto en hombres como en mujeres, la combinación del trastorno del azúcar con una alteración psiquiátrica se asoció de forma directa con un mayor riesgo de mortalidad prematura en comparación con otros perfiles clínicos, un dato que los autores consideran crucial.

Ante este escenario, los expertos advierten de que las directrices clínicas actuales carecen de estrategias de prevón específicas para cada sexo. "Una de las señales más claras en nuestros datos fue la diferencia de género", afirman los autores del estudio. Por ello, recomiendan que la evaluación psicológica rutinaria se incorpore a la atención médica estándar de las mujeres jóvenes, y exigen un seguimiento más temprano y exhaustivo de los riesgos cardiovasculares y renales en los varones.