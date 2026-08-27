Primera extirpación de un tumor cerebral en el mundo asistida por inteligencia artificial

El hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía del Reino Unido ha marcado un hito histórico en el campo de la medicina moderna. Por primera vez en todo el planeta, un equipo de cirujanos ha logrado llevar a cabo la extirpación de un tumor cerebral utilizando tecnología de vanguardia en vivo. La inteligencia artificial guió a los especialistas en tiempo real durante la compleja intervención, lo que permitió salvaguardar la visión del paciente frente a un diagnóstico clínico verdaderamente delicado.

El beneficiario directo de este avance pionero ha sido Rhys Hibbert, un ciudadano de 48 años que reside habitualmente en el condado inglés de Bedfordshire. Hibbert se enfrentaba a un escenario desalentador desde hacía varios años, ya que una masa no cancerosa localizada en su glándula pituitaria amenazaba con dejarle completamente ciego. El crecimiento constante de este cuerpo anómalo estaba ejerciendo una presión física insostenible sobre sus nervios ópticos, lo que ya había provocado una notable reducción de su capacidad de visión periférica y auguraba una pérdida visual total a corto plazo si no se actuaba de urgencia.

La clave principal del éxito quirúrgico residió en la integración de un avanzado sistema informático directamente dentro del quirófano. Esta novedosa herramienta analizó la transmisión de vídeo de la cirugía de manera instantánea y proporcionó indicaciones precisas a los médicos a cargo de la operación. Gracias a esta monitorización en directo, los facultativos recibieron asesoramiento continuo y milimétrico sobre cómo esquivar vasos sanguíneos cruciales y fibras nerviosas fundamentales que, de otro modo, permanecían ocultas a simple vista debido a las limitaciones anatómicas propias de la cirugía intracraneal.

La zona del cuerpo intervenida entraña un riesgo extremo por su profunda ubicación. La glándula pituitaria, emplazada justo en la base del cráneo humano, es la encargada de producir hormonas vitales que regulan funciones fisiológicas de primer orden, tales como el crecimiento físico, la temperatura corporal, el metabolismo general y la presión arterial. La cercanía inmediata de esta estructura a los nervios responsables de procesar la vista hace que un margen de error mínimo durante cualquier abordaje quirúrgico pueda resultar catastrófico para la percepción sensorial del individuo.

Según explicaron diversos especialistas vinculados al centro médico University College London, la institución hospitalaria llevaba bastante tiempo implementando y calibrando esta tecnología exclusivamente como una herramienta de ensayo e investigación. No obstante, la intervención practicada el pasado mes de mayo significó la primera ocasión empírica en la que dicha IA se aplicaba de manera oficial sobre un ser humano. El desenlace del procedimiento ha sido un éxito clínico rotundo, hasta el punto de que el propio paciente ha podido recuperar su rutina personal y reincorporarse con normalidad a su actividad laboral habitual.