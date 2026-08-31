Científicos españoles hallan un planeta en zona habitable y un mundo de lava a 337 años luz

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha liderado un trabajo de investigación que corrobora la naturaleza planetaria del sistema designado como TOI-1752. Este conjunto estelar se sitúa a unos 337 años luz de la Tierra y alberga dos cuerpos que fueron inicialmente identificados como posibles candidatos por el satélite TESS, una importante misión de la NASA encargada de rastrear el cosmos en busca de exoplanetas más allá de nuestro vecindario cósmico.

Los astrofísicos han determinado que el primero de estos astros es un cuerpo de corto período orbital y que registra temperaturas extremadamente elevadas. Sus características son compatibles con un escenario de mundo de lava. Por su parte, el segundo objeto celeste posee un tamaño que se sitúa a medio camino entre las dimensiones de la Tierra y las de Neptuno. Lo más destacado de este último es que transita en la denominada zona habitable optimista, una región orbital donde, si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, podría existir agua en estado líquido.

El satélite TESS de la agencia espacial estadounidense ha sido fundamental en este hallazgo, ya que su objetivo es la identificación de miles de candidatos mediante la técnica de detección por tránsito. Este método consiste en medir las pequeñas y periódicas disminuciones en el brillo de una estrella, que ocurren cuando un planeta se interpone entre el astro y nuestra línea de visión. Confirmar estas tenues señales es un requisito indispensable para estudiar con posterioridad la composición, origen y posibles atmósferas de estos lejanos cuerpos.

"El análisis conjunto de las observaciones obtenidas desde el espacio y mediante telescopios terrestres nos ha permitido descartar escenarios de origen no planetario, como el de binarias eclipsantes o enanas marrones", ha explicado Alberto Peláez Torres, investigador del IAA-CSIC y líder del proyecto publicado en la revista científica MNRAS. En este sentido, la estrella anfitriona es una enana roja, un tipo de astro más frío y pequeño que nuestro Sol, lo que facilita enormemente la detección de los tránsitos planetarios al hacer que los descensos de luminosidad sean proporcionalmente más evidentes.

Adentrándonos en la composición del sistema, el planeta interior, conocido como TOI-1752 b, completa su órbita alrededor de la estrella anfitriona en menos de un día terrestre. La intensa radiación que recibe provoca que su superficie alcance temperaturas capaces de derretir la roca en el hemisferio que siempre da la cara al astro. Según los científicos, este ambiente tan hostil favorecería la formación de una atmósfera secundaria creada a partir de los propios gases que emanan de la corteza fundida del planeta.

A mayor distancia orbital se localiza TOI-1752 c, el mundo que orbita en la citada franja habitable. Aunque estar en esta región no garantiza que pueda sustentar vida, presenta unos parámetros casi idénticos a los de K2-12 b, un exoplaneta muy recurrente en los estudios de caracterización atmosférica. "Esto sugiere que TOI-1752 c podría convertirse en otro objetivo especialmente interesante para este tipo de estudios", añadió Peláez Torres.

La investigación ha requerido un esfuerzo internacional significativo. Mientras que el centro andaluz se encargó del análisis de datos, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) aportó su experiencia a través del instrumento MuSCAT2, situado en el Telescopio Carlos Sánchez del Observatorio del Teide. Asimismo, el grupo de exoplanetas de la Universidad de Tokio proporcionó valiosas mediciones desde Hawái empleando el sistema MuSCAT3, consolidando así la precisión de uno de los hallazgos astronómicos más relevantes de los últimos meses.