El aviso de un experto sobre los virus y los animales que pueden estar detrás de futuras epidemias

Los virus forman parte de la naturaleza mucho más allá de las enfermedades que provocan en los seres humanos. Algunos desempeñan funciones esenciales en los ecosistemas, mientras que otros pueden pasar de los animales a las personas y desencadenar epidemias. Sobre esta relación entre animales, virus y salud humana habló en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio el veterinario y catedrático de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología Pedro Rubio Nistal, autor del libro Animales, virus y epidemias.

Los virus no son solo enfermedad

La palabra virus suele asociarse a contagios, enfermedades y mortalidad. Sin embargo, Rubio Nistal plantea en su libro una visión más amplia de estos agentes y de su papel en la naturaleza.

"Un virus es un (...) se discute si son seres vivos o no. Yo en el libro llego a la conclusión y lo explico. En mi opinión son seres vivos", explicó durante la entrevista.

El experto sostiene que los virus tienen un tamaño ultramicroscópico y participan en numerosos procesos naturales. Entre ellos están los virus patógenos, responsables de enfermedades, pero existe una enorme variedad que no provoca esos efectos.

"Uno de los motivos de escribir el libro es describir los virus desde un punto de vista más amplio porque casi todo lo que se escribe se refiere a virus patógenos", señaló.

Su papel también se extiende a los ecosistemas marinos. Los virus intervienen en los ciclos de organismos como las algas unicelulares y contribuyen a procesos relacionados con la producción de oxígeno y la absorción de dióxido de carbono en los océanos.

Los animales, una pieza clave

La relación entre animales y enfermedades humanas ocupa una parte importante de la obra. Son las llamadas zoonosis, infecciones que pueden transmitirse entre animales y personas.

Rubio Nistal reivindica en este contexto la experiencia de los veterinarios en el estudio de las enfermedades infecciosas. "Tenemos una formación muy amplia en este tipo de problemas, enfermedades contagiosas, mucho más amplia que la de los médicos", afirmó.

El veterinario recuerda que la profesión estuvo desde sus orígenes vinculada al control de epidemias animales. Pone como ejemplo la peste bovina, una enfermedad que llegó a tener importantes consecuencias sobre las poblaciones y el ganado.

También cita la tuberculosis y la brucelosis, enfermedades que durante décadas representaron un problema sanitario en España y cuyo control ha permitido reducir considerablemente su presencia en el ganado. "Eliminar o controlar esas enfermedades es uno de los papeles de la profesión veterinaria que ha tenido mucho éxito", explicó.

La vigilancia de las enfermedades animales resulta especialmente importante porque permite detectar rápidamente nuevos brotes. En países desarrollados, apunta el experto, existen sistemas de control que facilitan esa detección y permiten intervenir cuando aparece una enfermedad.

Por qué los murciélagos interesan tanto

Los murciélagos aparecen con frecuencia cuando se estudia el origen y la circulación de determinados virus. Su particular fisiología ayuda a explicar el interés científico que despiertan.

"Para volar, un animal necesita un consumo de energía brutal, muchísimo más que para andar", explicó Rubio Nistal. Ese elevado metabolismo habría favorecido una evolución particular de su sistema inmunitario.

"Su sistema inmune tolera muy bien las infecciones víricas", añadió. De este modo, pueden albergar numerosos virus sin que necesariamente desarrollen una enfermedad grave.

El experto menciona virus como los del Ébola, Marburgo o Nipah y señala que los estudios realizados en los últimos años han permitido identificar en estos animales una gran variedad de virus.

En el caso del Nipah, explica que en determinadas zonas de Bangladesh y la India los murciélagos pueden contaminar con el virus la savia de las palmeras que después consumen las personas.

Los murciélagos también pueden estar relacionados con virus similares a los coronavirus que afectan al ser humano, aunque la identificación del origen concreto de una epidemia requiere analizar cada caso mediante herramientas científicas.

Una incógnita bajo el hielo

El deshielo del permafrost plantea otra cuestión relacionada con la conservación de microorganismos durante largos periodos de tiempo.

Rubio Nistal recuerda un brote de carbunco ocurrido en Siberia que estuvo relacionado con el descongelamiento del cadáver de un reno muerto décadas antes.

"Con toda seguridad hay un montón de personas y animales congelados en el permafrost, los cuales pueden ser portadores de virus", afirmó. La cuestión es determinar si esos virus seguirían siendo viables después de permanecer durante tanto tiempo congelados.

El experto apunta también que en estas zonas existen restos de personas fallecidas durante epidemias del pasado. "No sabemos si puede estar viable o no, es un peligro", señaló al referirse a la posibilidad de encontrar virus conservados en esos restos.

La rabia y el peligro de las mordeduras

Entre las enfermedades víricas que aborda el libro se encuentra la rabia, una infección especialmente grave cuando aparecen los síntomas.

"Cuando llega al encéfalo mata al 100% de las personas", afirmó Rubio Nistal. Por eso considera fundamental actuar ante una mordedura de un animal potencialmente infectado.

El problema es que el contagio puede pasar inicialmente desapercibido. "La rabia, cuando una persona se contagia por mordedura —o de la forma que sea, siendo la mordedura la más habitual—, puede tardar en manifestarse meses o incluso años", explicó.

Si la persona recibe tratamiento tras la exposición, puede evitar desarrollar la enfermedad. En cambio, una vez aparecen los signos clínicos, la situación cambia radicalmente.

Por este motivo, el veterinario recomienda extremar las precauciones al viajar a países donde la rabia continúa siendo endémica y prestar atención a las mordeduras de perros, gatos y otros animales.

Cómo se rastrea el origen de un virus

Las herramientas actuales de biología molecular permiten estudiar con mucha precisión las características de los virus y compararlas con otras cepas.

"Hay herramientas de biología molecular que permiten sacar la huella y la actividad de cualquier virus con una precisión absoluta", explicó Rubio Nistal.

Estas técnicas permiten comparar muestras y determinar las similitudes y diferencias entre distintas cepas. Aun así, el experto reconoce que no siempre se puede establecer con certeza el origen de un brote.

En el caso de la peste porcina africana, por ejemplo, apunta a distintas posibilidades de introducción del virus y recuerda que un alimento contaminado puede transportar el agente infeccioso entre territorios.

La vigilancia epidemiológica y el análisis molecular permiten así reconstruir la evolución de los brotes y detectar con mayor rapidez la aparición de nuevas enfermedades.