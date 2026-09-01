Dos astronautas salen al exterior de la Estación Espacial Internacional durante más de seis horas

Las astronautas Jessica Meir, de la NASA, y Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA), han abandonado la Estación Espacial Internacional (EEI) para realizar una caminata espacial de aproximadamente seis horas y media destinada a acometer distintas tareas de mantenimiento y mejora de las instalaciones.

La salida al exterior de la estación ha comenzado alrededor de las 14:40 horas, hora de España, desde la esclusa Quest. Según ha informado la NASA y recoge Europa Press, durante la misión las dos astronautas llevarán a cabo diferentes trabajos en la estructura exterior de la EEI.

LIVE: Join us to watch today's spacewalk as @Astro_Jessica and @Soph_astro work on maintenance outside the International Space Station. https://t.co/esCf2kp0Ku — NASA (@NASA) September 1, 2026

Trabajos en el módulo Harmony

Una de las tareas previstas es el reemplazo de un retroreflector situado en el puerto delantero del módulo Harmony. Este dispositivo tiene como objetivo facilitar la navegación de las naves durante las operaciones de encuentro y acoplamiento con la estación.

Posteriormente, Meir y Adenot instalarán cables de conexión para los sistemas de retransmisión de datos y trabajarán en el radiador del espectrómetro magnético alfa para dejarlo preparado de cara a futuras labores de mantenimiento. También sustituirán una cámara de alta definición situada en la estructura de la estación.

Adenot ejerce como miembro número uno de la tripulación durante la caminata espacial y viste un traje con rayas rojas. Meir, miembro número dos, utiliza un traje sin distintivos.

La caminata número 284

La misión supone la séptima caminata espacial de Jessica Meir y la tercera de Sophie Adenot. Esta salida es además la caminata espacial número 284 realizada en apoyo al ensamblaje, mantenimiento y mejoras de la Estación Espacial Internacional.