Un equipo internacional de investigadores ha identificado una relación entre la longevidad de los murciélagos del género Myotis y determinados mecanismos genéticos vinculados al sistema inmunitario y a la respuesta frente al cáncer. El trabajo, publicado en la revista Nature, analiza ocho genomas y apunta a que las especies más longevas presentan una mayor presencia de genes relacionados con la defensa frente a enfermedades.

La investigación se centra en el género Myotis, que comprende unas 139 especies y presenta diferencias muy marcadas en la esperanza de vida. El murciélago de Brandt (Myotis brandtii), por ejemplo, puede alcanzar medio siglo de vida, mientras que Myotis nigricans vive alrededor de siete años.

Juan Manuel Vázquez, profesor asistente de la Universidad Estatal de Pensilvania y coautor principal del estudio, comenzó a investigar estas diferencias durante su etapa de formación. Posteriormente, como investigador posdoctoral en la Universidad de California en Berkeley, recogió muestras de distintas especies de murciélagos para obtener tejidos y ADN.

El análisis permitió comparar los genomas de ocho especies de Myotis y estudiar la relación entre sus características genéticas, la longevidad y la respuesta frente a las enfermedades.

Los investigadores encontraron que los murciélagos que viven más tiempo presentan niveles más elevados de genes relacionados con la lucha contra el cáncer. El resultado establece además una coincidencia entre genes implicados en la longevidad y otros relacionados con la interacción con los virus.

Una respuesta distinta al daño celular

Vázquez también estudió el comportamiento de células obtenidas mediante biopsias de las alas de estos animales. En la actualidad dispone de cultivos celulares procedentes de 259 individuos de 32 especies.

Al exponer estas células a sustancias químicas tóxicas, los investigadores observaron una respuesta diferente a la esperada. En el caso del murciélago marrón pequeño (Myotis lucifugus), una de las especies más longevas de Norteamérica, la exposición no provocó principalmente un aumento de los genes encargados de reparar el ADN.

En su lugar, se produjo un incremento de la expresión de genes relacionados con la muerte de las células dañadas.

Según Vázquez, esta respuesta supone un cambio de estrategia: cuando una célula no puede recuperarse, el organismo puede optar por eliminarla. El investigador señala que el elefante, otra especie longeva y con resistencia al cáncer, presenta una estrategia similar.

Inmunidad y envejecimiento

Los resultados también apuntan a una relación entre los mecanismos que permiten a los murciélagos responder a las infecciones y aquellos que podrían favorecer su longevidad.

Estos animales mantienen sistemas inmunitarios muy activos y cuentan con mecanismos para controlar la inflamación asociada a las infecciones virales. A pesar de albergar numerosos virus, pueden evitar que estas infecciones provoquen una enfermedad.

El estudio encontró además que los murciélagos del género Myotis presentan una mayor abundancia de genes que producen proteínas capaces de interactuar con virus de ADN, entre ellos los herpesvirus. Algunas de estas proteínas pueden favorecer la infección y otras contribuir a la defensa del organismo, por ejemplo mediante la regulación del interferón, una proteína implicada en la respuesta antiviral.

La investigación de Vázquez y Elise Lauterbur, entonces investigadora de la Universidad de Arizona, mostró asimismo una coincidencia entre los genes relacionados con la longevidad y aquellos que intervienen en la interacción de los murciélagos con los virus.

Un modelo para estudiar las enfermedades humanas

Los autores plantean que estudiar cómo los murciélagos han desarrollado estos mecanismos puede ayudar a comprender mejor la relación entre daño en el ADN, inmunidad, cáncer y envejecimiento.

La investigación no establece que estos mecanismos puedan trasladarse directamente a los seres humanos, pero sí identifica procesos biológicos que pueden ser objeto de futuras investigaciones.

Peter Sudmant, profesor asociado de Biología Integrativa de la Universidad de California en Berkeley, destaca que comparar especies con una longevidad excepcional puede proporcionar información sobre las distintas formas en que los animales afrontan las enfermedades.

Los murciélagos constituyen aproximadamente el 20 % de todas las especies de mamíferos y viven en todos los continentes salvo la Antártida. Su evolución durante unos 60 millones de años les ha permitido ocupar numerosos nichos ecológicos y desarrollar características fisiológicas particulares.

Los investigadores consideran que esa diversidad puede servir para estudiar cómo determinadas especies mantienen sus defensas durante largos periodos sin que el daño celular y la inflamación asociados al envejecimiento provoquen las mismas consecuencias que en otros mamíferos.