Nuevo hito contra el cáncer: logran iluminar los cambios celulares más diminutos

Los científicos se enfrentan a un desafío constante al intentar analizar los niveles moleculares dentro de las células. En este entorno, pequeñas fluctuaciones pueden marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad, o determinar si un tratamiento médico es verdaderamente eficaz. Para resolver este problema, un equipo de investigación del Instituto Sarafan ChEM-H de la Universidad de Stanford ha aportado una solución innovadora.

Según detalla un reciente estudio publicado en la revista Cell y dirigido por Steven Banik, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la institución norteamericana, los expertos han logrado diseñar una nueva herramienta para amplificar y visualizar estos diminutos cambios moleculares. "Nuestras ideas sobre lo que es importante en biología suelen estar definidas por las herramientas que tenemos para estudiarlo", señala el investigador principal.

Banik explica que existen multitud de procesos biológicos que ocurren dentro de lo que denomina una caja negra indetectable. Las proteínas actúan como las máquinas moleculares de las células, realizando todas las funciones necesarias para la vida. Las distintas capas de mecanismos reguladores controlan la cantidad que se produce en un momento dado, de modo que cada tipo de célula contiene un repertorio distinto. Por ejemplo, una célula cardíaca posee la maquinaria exacta para generar un latido, mientras que una cerebral está equipada para transmitir impulsos nerviosos.

El comportamiento del organismo

Cualquier alteración o disminución en los niveles de estas proteínas provoca consecuencias determinantes en el comportamiento del organismo. Por ello, poder medir estas variaciones es crucial para el desarrollo de nuevos medicamentos. El uso de un fármaco destinado a degradar una proteína defectuosa podría ser la clave para tratar patologías graves como el cáncer. Sin embargo, hasta ahora las técnicas tradicionales carecían de la sensibilidad suficiente para detectar variaciones en elementos poco abundantes.

El método clásico consistía en extraer muestras de muchas células y concentrar la parte que se deseaba estudiar. El equipo de Stanford buscaba un sistema más sensible que permitiera trabajar con volúmenes reducidos en cribados de alto rendimiento. "Si tienes muchos granos de arena esparcidos sobre una mesa y quitas uno, sería muy difícil verlo. Pero si tuviéramos una manera de hacer que el grano de arena pareciera una roca y luego lo quitáramos de la mesa, sería perceptible", ilustra el experto sobre la técnica de amplificación de señales que han diseñado.

La eficacia de esta innovación radica en su capacidad para generar señales de gran magnitud de forma robusta, permitiendo analizar cientos de proteínas y medicamentos de forma simultánea. Para lograrlo, los científicos han programado la maquinaria celular nativa con el objetivo de que produzca una señal luminosa. Mediante la fusión de las moléculas a estudiar con una especie de freno genético y un factor de transcripción que actúa como acelerador, el sistema genera proteínas fluorescentes que se iluminan bajo el microscopio de manera proporcional a su degradación.