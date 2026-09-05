La revolución contra el mieloma múltiple: de vivir 3 años a rozar la "cura funcional"

El abordaje del mieloma múltiple ha experimentado una transformación "extraordinaria" en las dos últimas décadas gracias a la incorporación de nuevas opciones terapéuticas, hasta el punto de que algunos pacientes superan ya los 15 años de supervivencia y los especialistas empiezan a contemplar la posibilidad de alcanzar una "cura funcional" en determinados casos, según destacó la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL).

Con motivo de la conmemoración este sábado del Día Mundial del Mieloma Múltiple, esta asociación pone de relieve los avances registrados en el tratamiento de este cáncer hematológico durante un encuentro con periodistas celebrado en la sede de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), en el que participaron representantes de pacientes y especialistas.

El hematólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre Rafael Alonso destacó que la evolución experimentada por el mieloma múltiple en los últimos veinte años "ha cambiado radicalmente las expectativas de los pacientes". "Hace veinte años hablábamos de supervivencias estimadas de entre tres y cinco años tras el diagnóstico; hoy, cuando se asocia un trasplante, es factible alcanzar medianas de supervivencia superiores a los 15 años", señaló.

A su juicio, las diferencias entre un paciente diagnosticado hace dos décadas y otro diagnosticado en la actualidad son tan significativas que permiten hablar "prácticamente de dos enfermedades diferentes" desde el punto de vista de las posibilidades terapéuticas disponibles.

Alonso destacó además que, por primera vez en la historia de esta enfermedad, los especialistas contemplan la posibilidad de alcanzar la curación en algunos pacientes que permanecen libres de enfermedad durante largos periodos incluso después de suspender el tratamiento. Aunque precisó que todavía no puede hablarse de curación para todos los afectados, aseguró que la comunidad científica atraviesa un momento "extraordinariamente esperanzador".

Acercarse a la cura funcional

Según explicó, si hace dos décadas el principal objetivo consistía en prolongar la supervivencia el mayor tiempo posible, en la actualidad la estrategia pasa por lograr remisiones muy prolongadas y una buena calidad de vida durante años, acercándose en algunos casos al concepto de "cura funcional".

Junto a estos avances, AEAL recordó que siguen existiendo retos importantes relacionados con el diagnóstico precoz, el acceso a los tratamientos innovadores y la atención integral a las personas afectadas. La asociación incidió en la necesidad de mejorar el conocimiento social de la enfermedad para favorecer una detección más temprana y garantizar que los avances terapéuticos lleguen a todos los pacientes con independencia de su lugar de residencia.

Con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple, la organización reclamó también "seguir reforzando la información, el acompañamiento y el apoyo" a quienes conviven con esta patología, así como "mantener el impulso a la investigación que ha permitido transformar el pronóstico de una enfermedad" que hasta hace pocos años contaba con opciones terapéuticas mucho más limitadas.