El mapa pesquero europeo sufre un vuelco sin precedentes por factores estrictamente metabólicos y oceanográficos, lejos de las simplificaciones del ecologismo radical.

Mientras las lonjas de Galicia tocan mínimos históricos, el suroeste de Inglaterra registra capturas récord de Octopus vulgaris impulsadas por un inesperado ciclo térmico en las aguas del norte.

El sector pesquero español contempla con estupefacción un fenómeno que desafía la lógica comercial tradicional: Galicia ya importa casi la misma cantidad de pulpo desde el Reino Unido de la que sus propios barcos logran desembarcar. Los datos del mercado son demoledores. Durante la primera mitad de 2026, la flota gallega apenas pudo descargar unas 480 toneladas de este cefalópodo, lastrada por una crisis estructural que en la campaña de 2024 dejó las capturas en el suelo histórico de 1.180 toneladas. En flagrante contraste, al otro lado del Canal de la Mancha, los puertos de Devon y Cornualles viven una auténtica fiebre del oro marino: solo en el primer semestre de 2026, los pescadores británicos capturaron la friolera de 3.000 toneladas, superando en apenas seis meses lo que toda la flota gallega extrae en dos años enteros.

Frente al catastrofismo habitual del ala más ideologizada del ecologismo, la comunidad científica —encabezada por instituciones de prestigio como la Marine Biological Association y la Universidad de Plymouth— ha desmontado el mito de una "emigración masiva". El pulpo común es una especie estrictamente bentónica, de vida corta y marcadamente sedentaria en su etapa adulta; ningún ejemplar baja de las rías gallegas para ascender nadando hasta el Reino Unido. La realidad científica responde a un doble factor: la dispersión de larvas microscópicas procedentes del norte de Francia y las islas del Canal, sumada a una eclosión demográfica idónea gracias al templado invernal de las aguas británicas.

La escasez gallega

La escasez en las costas españolas obedece a un desajuste del ciclo reproductivo local. Científicos del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo aclaran que el verdadero cuello de botella en Galicia no radica en un simple calentamiento térmico del agua de las Rías, sino en la alteración del afloramiento marino. Este proceso natural —el ascenso de aguas profundas, frías y colmadas de nutrientes esenciales— es el motor que sostiene la extraordinaria biodiversidad y productividad de las Rías.

Cuando el afloramiento falla o se ve alterado por inviernos de lluvias torrenciales que alteran drásticamente la salinidad del agua, las larvas de los pulpos gallegos mueren de forma masiva antes de fijarse al fondo marino. A este revés biológico se le suma un grave componente de intervención humana que los expertos independientes no dudan en señalar: el impacto de la sobrepesca continuada y el descenso del plancton por la degradación ambiental de las rías bajas.

¿Y por qué sube en Gran Bretaña?

Al norte del Canal de la Mancha, el escenario es radicalmente opuesto. Aguas tradicionalmente gélidas registran ahora picos térmicos estables que actúan como un dinamizador biológico para la especie. En un entorno más templado, el metabolismo del pulpo se acelera vertiginosamente, estimulando un desarrollo muscular y un crecimiento mucho más rápido. El resultado en puertos ingleses como Brixham o Newlyn es abrumador: arrastreros locales han reportado jornadas insólitas con descargas de hasta 30 toneladas en un solo día.

La eclosión del cefalópodo en el Reino Unido ha pillado por sorpresa a un mercado anglosajón sin tradición culinaria ni comercial para este producto. Ante la ausencia de demanda interna, la pujante flota británica ha encontrado su cliente perfecto en los importadores españoles. No obstante, este "milagro pesquero" británico no está exento de efectos colaterales perjudiciales para su propio ecosistema: la voracidad insaciable de esta plaga de pulpos está diezmando las poblaciones locales de crustáceos de alto valor comercial, tales como el buey de mar, el bogavante y las vieiras.