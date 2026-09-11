El James Webb descubre cómo están cambiando los dos anillos de Chariklo

Un equipo internacional liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), con participación de la Universidad de Oviedo, ha detectado por primera vez cambios en los dos anillos de Chariklo, un cuerpo menor que orbita entre Saturno y Urano. Las observaciones muestran que ambos sistemas han evolucionado en sentidos opuestos en un periodo de apenas unos años.

El estudio, publicado en la revista Science Advances, se basa en la primera ocultación estelar planificada y realizada con éxito desde el telescopio espacial James Webb (JWST). Los investigadores compararon estas observaciones con datos obtenidos durante la última década para analizar la evolución de los anillos.

El resultado muestra diferencias entre ambas estructuras. El anillo interior presenta actualmente una opacidad significativamente mayor, mientras que el exterior registra una disminución. Los investigadores apuntan además a que este último podría estar perdiendo material de manera progresiva.

El trabajo está liderado por Pablo Santos-Sanz, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Según explica, la comparación de las observaciones ha permitido identificar cambios opuestos en la estructura del sistema.

Estos resultados plantean nuevas cuestiones sobre la formación y evolución de los anillos que rodean a cuerpos pequeños del Sistema Solar. Hasta ahora, estas estructuras se consideraban estables.

Una predicción orbital de alta precisión

La observación se realizó el 18 de octubre de 2022 y requirió calcular con precisión la órbita de Chariklo, la posición de la estrella utilizada como referencia y la localización del telescopio James Webb alrededor del punto de Lagrange L2.

Para determinar la posición de la estrella de fondo se utilizaron datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA). También fue necesario tener en cuenta la posición del propio telescopio espacial para poder observar el fenómeno.

Durante la ocultación, Chariklo se desplazaba respecto al James Webb a una velocidad relativa de 2,5 kilómetros por segundo. Yücel Kilic, investigador posdoctoral del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), señala que esta velocidad permitió obtener una resolución adecuada durante la observación.

La ocultación estelar consiste en observar cómo un cuerpo del Sistema Solar pasa por delante de una estrella. En el caso de Chariklo, esta técnica permitió estudiar tanto el cuerpo central como las estructuras que lo rodean y comparar sus características con observaciones anteriores.

Chariklo, entre Saturno y Urano

Chariklo es un cuerpo menor que se encuentra en una órbita situada entre Saturno y Urano, a una distancia del Sol de casi 17 veces la existente entre la Tierra y el Sol.

En 2013 se convirtió en el primer cuerpo menor en el que se descubrió un sistema de anillos. Desde entonces, distintas observaciones han permitido estudiar tanto el cuerpo central como las dos estructuras que lo rodean.

Entre los trabajos posteriores en los que también participó Noemí Pinilla-Alonso, investigadora de la Universidad de Oviedo, se determinó que la superficie de Chariklo no presentaba evidencias de hielo de agua. En cambio, los dos anillos densos contienen una mezcla de hielo de agua, silicatos y compuestos orgánicos.

La nueva investigación permite incorporar otra dimensión al estudio de estos anillos: su evolución con el paso del tiempo. Noemí Pinilla-Alonso señala que las observaciones permiten estudiar no solo la composición de estas estructuras, sino también cómo cambian y qué procesos pueden intervenir en esa transformación.

Las evidencias obtenidas apuntan a que los sistemas de anillos alrededor de cuerpos menores podrían no ser estructuras permanentes, sino estructuras temporales y en continua evolución.

El estudio plantea así nuevas preguntas sobre el origen y el comportamiento de los anillos de Chariklo y de otros cuerpos pequeños del Sistema Solar.