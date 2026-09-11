La vaca pasiega tendrá una copia de seguridad genética en el Banco Nacional de Germoplasma Animal

La vaca pasiega tendrá su propia copia de seguridad. El Gobierno de Cantabria enviará al Banco Nacional de Germoplasma Animal, en Colmenar Viejo (Madrid), material genético de esta raza autóctona para conservarlo a buen recaudo y poder utilizarlo si algún día su supervivencia se ve amenazada.

La reserva estará formada por dosis seminales procedentes de sementales de vaca pasiega, también conocida como roja pasiega. El objetivo es sencillo: guardar fuera de Cantabria una especie de 'copia de seguridad' de su patrimonio genético.

¿Por qué? Porque si una enfermedad, una catástrofe u otra circunstancia provocara una drástica reducción de la población, ese material podría servir para recuperar parte de la diversidad genética perdida. En casos extremos, incluso podría utilizarse para contribuir a la reconstitución de una raza que hubiera llegado a desaparecer.

El material quedará almacenado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal, situado en el Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) de Colmenar Viejo. Su utilización no será automática: tendría que contar previamente con un informe de la Comisión Nacional de Zootecnia.

El acuerdo permitirá al Gobierno cántabro, copropietario del material genético junto a la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de la Agrupación Pasiega, depositar las dosis seminales en estas instalaciones especializadas. El convenio tendrá una duración inicial de 15 años, prorrogable durante otros cuatro.

Un seguro frente a una desaparición

La idea es actuar antes de que exista un problema. "Es una garantía adicional ante posibles crisis, enfermedades o cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la continuidad de la raza", ha explicado la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos.

La reserva genética funciona así como un 'seguro biológico'. Los animales vivos siguen siendo la base de la raza, pero una parte de su material reproductivo quedará almacenada en condiciones controladas y lejos de cualquier problema que pueda afectar a la cabaña.

"Conservar y mejorar son dos pilares de una misma estrategia", ha señalado Susinos, que ha defendido la necesidad de proteger las razas autóctonas como parte del patrimonio genético de Cantabria.

Unos 540 ejemplares

La vaca pasiega no atraviesa ahora mismo una situación de desaparición, pero su población es reducida. La asociación de criadores cuenta actualmente con alrededor de 540 animales, frente a los aproximadamente 620 que llegó a registrar en torno a 2019.

El depósito de material genético de la roja pasiega da continuidad a otras iniciativas de conservación emprendidas en Cantabria. Recientemente se constituyó el Banco de Germoplasma de la raza tudanca y también se han iniciado trabajos para conservar los recursos genéticos de otras razas autóctonas, como la monchina.

El objetivo es que, si alguna vez las vacas pasiegas necesitan una segunda oportunidad, la ciencia tenga algo guardado para dársela.