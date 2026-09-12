Descubren cómo el sueño profundo protege contra el estrés al regular la actividad cerebral

Un equipo de expertos de la Facultad de Medicina de Morehouse, en Estados Unidos, ha publicado recientemente en la revista especializada Jneurosci un estudio científico que arroja luz sobre los mecanismos biológicos del descanso. En concreto, la investigación detalla cómo la actividad cortical de los ratones durante la fase de descanso no REM influye de manera determinante en sus respuestas conductuales cuando se enfrentan a situaciones sociales que generan tensión.

La comunidad científica ya tenía constancia de que la mayor parte del periodo de descanso en los adultos se compone de la fase no REM, caracterizada por la ausencia de movimientos oculares rápidos. Esta etapa es fundamental por su naturaleza reparadora y porque promueve la capacidad de recuperación ante las presiones diarias. Sin embargo, los mecanismos exactos del cerebro que vinculan directamente esta fase con la resistencia biológica y psicológica frente a las tensiones seguían siendo, hasta ahora, un enigma para los especialistas en neurología.

Contextualizar las respuestas emocionales

Los investigadores, bajo la dirección del científico Christopher Ehlen, centraron su análisis de forma específica en la actividad de la corteza prelímbica. Esta región del cerebro cumple una función vital, ya que se encarga de contextualizar las respuestas emocionales del individuo. Durante los experimentos, el equipo observó una supresión significativa de la actividad en dicha corteza, un rasgo distintivo del descanso profundo que logró predecir con notable precisión qué ratones mostrarían una mayor fortaleza ante experiencias adversas.

De manera más detallada, el estudio señala que esta disminución de la excitación de las neuronas se produce concretamente durante la fase de ondas lentas, es decir, cuando el individuo alcanza el grado más profundo de desconexión. Después de someter a los animales a diversas experiencias adversas, aquellos que mostraron mayor fortaleza experimentaron también una notable reorganización de su mapa cerebral. La velocidad a la que se comunicaban sus neuronas se redistribuyó en la corteza prelímbica, adaptándose a las nuevas exigencias del entorno.

El director del estudio, Christopher Ehlen, ha explicado las conclusiones extraídas de estas observaciones. "La calidad del sueño parece determinar cómo la corteza prelímbica suprime las respuestas emocionales, lo que creemos que se representa mediante la tasa de activación neuronal", señala el experto. En este sentido, añade que su hipótesis principal es que los animales susceptibles al impacto emocional no logran descansar con la misma profundidad.