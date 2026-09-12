La NASA capta una gigantesca nube de polvo del Sáhara avanzando hacia el Atlántico

Una imagen captada desde el espacio por el satélite Terra de la NASA muestra una enorme nube de partículas del Sáhara extendiéndose sobre el oeste de África y comenzando su avance hacia el océano Atlántico. La escena fue seleccionada este viernes por la agencia espacial como imagen del día.

El responsable de registrar el fenómeno ha sido el instrumento MODIS, que ha permitido observar cómo el polvo cubre amplias zonas de Malí y de países próximos. Desde la órbita, la concentración de partículas llega a ocultar temporalmente la superficie en algunas áreas.

La imagen corresponde exactamente al pasado 5 de septiembre, según puntualiza la NASA. A comienzos de septiembre, la temporada de grandes tormentas de polvo en el Sáhara y el Sahel suele estar entrando en su fase de retirada. Sin embargo, las condiciones atmosféricas de la primera semana del mes han favorecido la formación de esta extensa nube.

El fenómeno está relacionado con los llamados haboobs, tormentas de polvo que aparecen asociadas a fuertes vientos generados por sistemas convectivos y tormentas eléctricas. Tianle Yuan, científico atmosférico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, ha explicado que estos episodios pueden levantar grandes cantidades de sedimentos secos del suelo y desplazarlos cientos de kilómetros en pocas horas.

Una vez en altura, el polvo queda a merced de los vientos dominantes. En este tipo de desplazamientos tiene especial importancia la denominada Capa de Aire del Sáhara, una masa de aire muy seca y cálida que durante buena parte del final de la primavera y el verano puede transportar partículas saharianas sobre el Atlántico hasta alcanzar el Caribe y América.

En este caso, sin embargo, la enorme nube observada por Terra tiene difícil completar ese viaje. La NASA considera poco probable que llegue a cruzar todo el océano porque el episodio se produce ya avanzada la temporada y los vientos alisios que favorecen estos desplazamientos están perdiendo fuerza progresivamente.

Los científicos también mantienen la mirada puesta en El Niño y en cómo su evolución puede alterar durante los próximos meses las condiciones en el Sahel. El fenómeno plantea un escenario con dos efectos contrapuestos: un ambiente más seco puede dejar más sedimentos sueltos disponibles, pero una menor actividad convectiva puede reducir la aparición de los haboobs capaces de levantar ese polvo hacia las capas altas de la atmósfera.

Y aunque desde tierra estas nubes suelen percibirse como un episodio meteorológico adverso, el polvo sahariano cumple una función mucho más amplia. Los aerosoles transportan minerales como el fósforo, que contribuyen a fertilizar la selva del Amazonas y el océano. Además, la capa de aire seco en la que viajan puede dificultar temporalmente la formación de huracanes sobre el Atlántico.