Un estudio puntero español relaciona contaminación y altas temperaturas con las infecciones bacterianas graves

Un estudio del 'Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación' (BSC-CNS) revela cómo la contaminación atmosférica y determinadas condiciones climáticas, como las altas temperaturas, influyen en el riesgo de sufrir infecciones bacterianas graves.

Según ha informado este lunes el BSC-CNS, la investigación ha consistido en el análisis de casi 60.000 casos de enfermedades neumocócicas graves, causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae. Estas bacteria puede causar neumonía invasiva, sepsis, meningitis o infecciones del torrente sanguíneo.

Este estudio, publicado en 'Nature Microbiology', se ha llevado a cabo en el marco del proyecto Global Pneumococcal Sequencing, en colaboración con el Instituto Wellcome Sanger (Reino Unido) y el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica.

Los investigadores han hecho uso de la supercomputación para analizar conjuntamente una gran cantidad de datos clínicos, ambientales y genómicos recopilados a lo largo de 19 años, y estudiar cómo se relacionan entre sí.

Una bacteria diversa

A pesar del uso generalizado de los programas de vacunación, la bacteria Streptococcus pneumoniae es muy diversa: se conocen más de 100 serotipos y cientos de linajes genéticos, cada uno con características y patrones de circulación diferentes.

Para estudiar la relación entre esta diversidad bacteriana y los factores ambientales, el equipo de investigación analizó 59.017 casos de enfermedad neumocócica invasiva registrados a lo largo de 19 años en más de 500 hospitales de Sudáfrica.

La investigación también incluyó la secuenciación genómica de aproximadamente 4.350 muestras bacterianas, junto con datos sobre la contaminación atmosférica, la temperatura y la humedad.

Los investigadores usaron el superordenador MareNostrum 5 del BSC para examinar cómo varía el riesgo según la región, el momento, la edad, la manifestación de la enfermedad y las diferentes variantes bacterianas, así como estudiar el tiempo que puede transcurrir entre la exposición ambiental y la aparición de la infección.

Los resultados muestran una relación entre la exposición a partículas finas de PM2.5 (contaminantes atmosféricos microscópicos) y el riesgo de desarrollar enfermedad neumocócica invasiva.

Sin embargo, la intensidad y el momento en que se produce este aumento del riesgo varían en función de la edad de las personas afectadas, el cuadro clínico de la enfermedad y, sobre todo, el tipo de bacteria responsable de la infección.

En algunos casos, el aumento del riesgo se produce inmediatamente después de una exposición elevada a las PM2.5, mientras que en otros puede tardar varias semanas en manifestarse.

En cuanto a las condiciones climáticas, las temperaturas mínimas entre 4 y 10 grados se asociaron con un aumento moderado del riesgo acumulado durante las ocho semanas posteriores a la exposición. El patrón fue similar con niveles moderados de humedad relativa, entre el 33 % y el 49 %.

Por el contrario, las temperaturas máximas elevadas, entre 27 y 38 grados, produjeron una respuesta más inmediata: el riesgo de enfermedad aumentó hasta un 10 % durante la semana posterior a la exposición.

Según los investigadores, este tipo de estudios que integran datos medioambientales, epidemiológicos y genómicos podría ayudar en el futuro a anticipar mejor los periodos de riesgo, en función de las variantes bacterianas predominantes en un momento dado, y comprender cómo los cambios en la contaminación atmosférica y el clima pueden influir en la evolución de enfermedades infecciosas graves.