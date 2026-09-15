El problema que puede frenar las ciudades en la Luna: el agua no duraría lo suficiente

La presencia de hielo de agua en los cráteres permanentemente en sombra de los polos lunares ha alimentado los planes para establecer asentamientos humanos en la Luna. Sin embargo, un análisis del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica señala que la cantidad disponible de agua podría ser insuficiente para mantener durante mucho tiempo una ciudad de gran tamaño, incluso con sistemas avanzados de reciclaje.

La Luna sufrió un intenso bombardeo de asteroides poco después de su formación, lo que dio lugar a la gran cantidad de cráteres que cubren su superficie. Algunos de ellos, situados cerca de los polos, permanecen sin recibir luz solar directa desde hace aproximadamente 4.000 millones de años.

Las temperaturas extremadamente bajas de estas zonas, que pueden situarse por debajo de los 110 kelvins, permiten que el hielo permanezca atrapado. Los investigadores explican que, en estas condiciones, el agua no se sublima más de un milímetro cada mil millones de años, incluso en el vacío de la superficie lunar.

Parte de ese hielo procede de los asteroides que impactaron contra la Luna. Desde 2013, distintas misiones orbitales han permitido identificar posibles depósitos de agua en las regiones polares y cartografiar su distribución con mayor precisión.

Las estimaciones sobre la cantidad total disponible han llegado a situarla en hasta 1.000 millones de toneladas, aunque los cálculos más recientes manejados por los investigadores son aproximadamente 30 veces inferiores.

La energía no sería el principal obstáculo

La existencia de agua en los polos permite plantear asentamientos que dependan menos de los suministros procedentes de la Tierra. El agua podría utilizarse para el consumo humano y otras necesidades, mientras que también podría favorecer actividades agrícolas.

El análisis de los investigadores se centra en determinar qué recursos necesitaría una población numerosa y cuánto tiempo podría mantenerse en la Luna. Martin Elvis, investigador del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, explica que realizaron una primera estimación a partir del consumo de energía y agua de una población lunar.

En el caso de la energía, el panorama sería más favorable. Los bordes de algunos cráteres polares reciben luz solar durante periodos muy prolongados, lo que permitiría instalar paneles fotovoltaicos.

Según el estudio, torres de aproximadamente un kilómetro de altura equipadas con paneles solares podrían generar tres gigavatios de electricidad. Los investigadores consideran además que sería posible fabricar paneles solares en la propia Luna gracias a la abundancia de silicio.

Estas instalaciones podrían proporcionar la energía necesaria para las actividades de un asentamiento y, según la publicación, incluso para infraestructuras como centros de datos.

Una ciudad de un millón de personas se quedaría sin agua

El principal límite aparece cuando se analiza el consumo de agua. Si se parte de una reserva de 1.000 millones de toneladas y no se recicla el agua utilizada, una ciudad lunar de gran tamaño solo podría mantenerse durante unos pocos años.

La situación mejora considerablemente con sistemas de recuperación. Los investigadores toman como referencia una eficiencia de reciclaje del 98%, similar a la alcanzada en la Estación Espacial Internacional.

Incluso con ese nivel de reciclaje, una población de un millón de habitantes agotaría el agua disponible en algo más de un siglo. Y esta estimación parte de una cantidad de agua superior a las mejores estimaciones actuales.

Si se considera una cantidad aproximadamente 30 veces menor, el periodo de sostenibilidad también se reduce en esa proporción. Con esas reservas, incluso un asentamiento pequeño podría enfrentarse al agotamiento del agua después de alrededor de una década.

El tamaño de la población resulta, por tanto, determinante. Los cálculos indican que una aldea de unos 1.000 habitantes o un asentamiento de 10.000 podría mantenerse durante varios siglos o más, siempre bajo las condiciones consideradas por los investigadores.

Buscar más agua, una de las opciones

El estudio plantea varias posibilidades para prolongar la permanencia humana en la Luna. Una de ellas sería aumentar la eficiencia de los sistemas de reciclaje hasta multiplicarla por cinco o más.

Otra consistiría en reducir el consumo mediante nuevas técnicas, entre ellas la agricultura vertical. También se contempla transportar agua desde asteroides que puedan resultar accesibles.

La alternativa que los investigadores consideran más prometedora es localizar nuevos depósitos de agua en la propia Luna. Las actuales técnicas de prospección solo permiten investigar hasta unos pocos metros de profundidad, mientras que las capas de regolito pueden alcanzar decenas de metros.

Los investigadores señalan que las zonas escarpadas del regolito podrían contener agua atrapada a mayor profundidad. Por ello, antes de plantear asentamientos de decenas de miles o cientos de miles de habitantes, sería necesario conocer mejor la cantidad y distribución de los recursos disponibles.

Para Martin Elvis, localizar nuevas reservas de agua constituye uno de los pasos necesarios si los proyectos de asentamientos lunares de gran escala llegan a desarrollarse.