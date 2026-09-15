La ciencia devuelve la vida a los terrenos agrarios afectados por los incendios

Los grandes incendios forestales registrados este año en distintos puntos de España, incluida la Comunidad de Madrid, han vuelto a poner el foco sobre las consecuencias ambientales, sociales y económicas de la pérdida de superficie forestal y agraria. Más de 270.000 hectáreas se han visto afectadas en el conjunto del país, de las que alrededor de 60.000 corresponden a superficie agraria.

Tras las llamas comienza una segunda batalla, menos visible pero fundamental: recuperar los suelos y conseguir que vuelvan a ser productivos. La erosión, la pérdida de materia orgánica, las alteraciones de los microorganismos del suelo y el riesgo de contaminación pueden comprometer durante años la capacidad de estos terrenos para sostener cultivos.

En la Comunidad de Madrid, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) desarrolla diferentes líneas de investigación destinadas a conocer mejor estos procesos y diseñar soluciones que permitan restaurar los terrenos degradados y favorecer que los agricultores puedan retomar y desarrollar su actividad.

Recuperar el suelo es mucho más que volver a plantar

Después de un incendio, la recuperación de un terreno no consiste simplemente en que vuelva a crecer la vegetación. El suelo es un ecosistema complejo en el que interactúan minerales, materia orgánica, agua, raíces y millones de microorganismos.

Por ello, los investigadores estudian tanto las características físicas y químicas del suelo como su microbioma, es decir, el conjunto de microorganismos que contribuyen a mantener su equilibrio y fertilidad.

Una de las iniciativas directamente relacionadas con esta problemática es Mad-Fires, que estudia la reconstrucción de ecosistemas mediante la fitorregeneración de suelos resilientes. El proyecto analiza cómo restaurar terrenos afectados por incendios y condiciones de aridez utilizando cubiertas vegetales autóctonas, adaptadas a la sequía.

La investigación combina técnicas avanzadas de genómica y proteómica para conocer el estado del suelo y de los microorganismos que lo habitan. El seguimiento continuado permitirá evaluar cómo evolucionan la biodiversidad y las propiedades del suelo durante el proceso de recuperación. El proyecto contempla además la creación de los llamados Faros Forestales y Agrícolas, espacios destinados a divulgar los resultados y facilitar que el conocimiento científico pueda llegar a agricultores, gestores del territorio y ciudadanía.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el responsable del área de investigación agroambiental del Imidra, Pedro Mauri, indica que "lo primero que tenemos que ver y estudiar es la incidencia del incendio en el suelo". Así, "dependiendo de cómo haya subido la temperatura en el suelo su recuperación puede ser cuestión de días, meses o años". Una vez analizada la incidencia, se escoge la forma de actuar. Respecto a los proyectos que la entidad tiene en marcha, Mauri subraya que principalmente consisten en "la aplicación de técnicas novedosas como, por ejemplo, las de nanofertilización que mejoran la eficiencia de los fertilizantes normales y convencionales, de los cuales hay muchísimos elementos que no se asimilan por parte de las plantas y se pierden".

También expone los detalles de la iniciativa Recupera en la que "se aprovechan, sobre todo, residuos de la industria para mejorar la calidad del suelo y recuperar también los suelos donde haya habido un incendio. Sobre todo estamos utilizando, por ejemplo, los residuos de almazaras. Se está haciendo a nivel piloto, pero hay buenas perspectivas para su aplicación".

Sobre el contacto que se mantiene con las personas responsables de los terrenos, Pedro Mauri menciona el servicio público Madrid Agroasesor, que ofrece asesoramiento técnico para agricultores, ganaderos y gestores forestales de la región. Comenta que "a nivel de investigación, hacemos un seguimiento de toda la superficie, pero si hay una necesidad puntual de uno de los agricultores en el que tienen necesidades, estamos abiertos a colaborar con ellos".

Suelos contaminados: recuperar para volver a cultivar

La degradación de los terrenos agrícolas no procede únicamente de los incendios. La contaminación, las prácticas agrícolas inadecuadas, la actividad industrial, el crecimiento urbano o la gestión deficiente de residuos también pueden reducir la capacidad productiva de los suelos.

En este ámbito se desarrolla Recupera, un proyecto que busca diseñar estrategias sostenibles para recuperar terrenos contaminados por metales pesados, compuestos orgánicos o mezclas de diferentes contaminantes.

La investigación apuesta por aprovechar materiales procedentes de residuos, como zeolitas, nanopartículas de hierro, biochar y compost, que pueden utilizarse individualmente o combinados para mejorar las propiedades del suelo y reducir la disponibilidad de contaminantes.

Los tratamientos que obtengan mejores resultados se probarán posteriormente con cultivos para comprobar su viabilidad agrícola y estudiar tanto la calidad de las plantas como la posible transferencia de contaminantes.

Otra investigación, Metasoil, aborda precisamente la complejidad de los suelos afectados por contaminación mixta. El proyecto, desarrollado por Imidra y CSIC, estudia métodos para evaluar la contaminación, recuperar la funcionalidad del suelo mediante materiales residuales y analizar los riesgos en ambientes sometidos a condiciones extremas de salinidad, pH o falta de oxígeno.

Una agricultura más precisa y sostenible

La recuperación de los terrenos debe ir acompañada de nuevas formas de gestionar los cultivos. El objetivo no es únicamente recuperar la productividad perdida, sino hacerlo utilizando menos recursos y reduciendo el impacto ambiental.

En esta línea se encuentra Nano4agro, que investiga fertilizantes y plaguicidas de nueva generación. Los nanofertilizantes y nanoplaguicidas pueden favorecer una utilización más eficiente de los productos, mientras que los llamados vidrios fertilizantes permiten liberar nutrientes de forma controlada.

El Imidra analiza cómo afectan estas tecnologías a la salud del suelo y a los cultivos hortícolas para determinar estrategias que permitan reducir las dosis utilizadas y minimizar el riesgo de contaminación de los suelos y las aguas subterráneas.

La tecnología también está transformando la manera de vigilar los cultivos. Agrocontrol plantea utilizar sensores, drones y vehículos agrícolas autónomos para obtener información sobre variables como el crecimiento de las plantas, la productividad, la humedad del suelo o la presencia de plagas.

Estos datos, combinados con herramientas de inteligencia artificial, pueden ayudar a anticipar problemas y ajustar las decisiones agrícolas, reduciendo el consumo de agua, fertilizantes y otros insumos.

Una filosofía similar se aplica en Social-Agri 6.0, donde sensores conectados mediante Internet de las Cosas registran parámetros del suelo como temperatura, humedad, conductividad y nutrientes. Los drones complementan esta información mediante imágenes capaces de detectar el estrés de los árboles.

El proyecto contempla incluso la creación de un gemelo digital de un olivar: una representación virtual de la explotación que permitirá simular los efectos de diferentes estrategias de riego, abonado, manejo o condiciones ambientales antes de aplicarlas sobre el terreno real.

El laboratorio como aliado del agricultor

Para que la recuperación sea efectiva es imprescindible saber exactamente en qué condiciones se encuentra cada terreno. Por ello, el Imidra dispone en la finca El Encín de un laboratorio especializado en análisis físico-químicos de suelos, aguas de riego y material vegetal. Estos análisis permiten determinar, entre otros aspectos, qué fertilizantes o enmiendas pueden resultar adecuados y qué cultivos son más apropiados para cada suelo.

El centro cuenta también con un laboratorio de sanidad vegetal que realiza el diagnóstico de plagas y enfermedades de los cultivos y que actúa como laboratorio oficial de apoyo a las actuaciones de vigilancia, control e inspección en sanidad vegetal de la Comunidad de Madrid.

La investigación agroambiental del Imidra abarca además ámbitos como los cultivos agroenergéticos, la biotecnología forestal, los nuevos cultivos alimentarios, la recuperación de variedades autóctonas, la depuración de aguas mediante plantas y microorganismos y la valorización de residuos para su utilización como enmiendas agrícolas.

Nuevas oportunidades para el campo madrileño

La recuperación del territorio no tiene por qué limitarse a restablecer lo que existía antes. También puede servir para explorar nuevas oportunidades agrícolas adaptadas al clima y a las necesidades de la región.

Entre los proyectos del Imidra se encuentran investigaciones sobre el cultivo de pistacho, calçot y garbanzo, así como sobre plantas aromáticas, medicinales y condimentarias.

El proyecto Cicercam, por ejemplo, estudia el cultivo conjunto de garbanzo y camelina. Esta última presenta bajas necesidades nutricionales y resistencia frente a determinadas plagas y enfermedades, además de contribuir, gracias a su sistema radicular, a mejorar la infiltración del agua.

También se estudian bioestimulantes y enmiendas para aumentar el rendimiento y mejorar la calidad del suelo, al tiempo que se analizan los costes y beneficios para determinar si estas alternativas pueden ser rentables para los agricultores madrileños.

En zonas rurales afectadas por el declive demográfico, Essenziali busca potenciar cultivos como el romero, la jara y el regaliz, mejorando su adaptación a las condiciones locales y explorando nuevas oportunidades de comercialización de sus productos derivados.

Restaurar pensando en el futuro

La recuperación de los terrenos afectados por incendios y otros procesos de degradación plantea un desafío que va más allá de una campaña de reforestación o de una actuación puntual. Se trata de reconstruir ecosistemas capaces de resistir mejor las condiciones climáticas futuras y, al mismo tiempo, mantener una actividad agraria viable.

Las investigaciones del Imidra muestran que esa recuperación requiere combinar disciplinas: análisis de suelos, microbiología, biotecnología, agronomía, teledetección, inteligencia artificial y aprovechamiento de residuos.

El objetivo final es que un terreno degradado pueda recuperar su funcionalidad y volver a ofrecer servicios esenciales: producir alimentos, conservar la biodiversidad, almacenar carbono, regular el agua y sostener la actividad económica de las zonas rurales.

Después del incendio, el paisaje puede parecer completamente transformado. Sin embargo, bajo la superficie comienza un proceso de recuperación en el que la ciencia puede convertirse en una herramienta decisiva para devolver al suelo su capacidad de generar vida y oportunidades.