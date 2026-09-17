Descubren al tilcayo: la primera nueva especie de felino en más de un siglo

Parece un gato pequeño con pelaje marrón claro, una cola larga y unas llamativas manchas oscuras en forma de anillo que no llega a cerrarse. Muy parecido a un leopardo en miniatura. Vive en los bosques de los Yungas bolivianos, en las laderas de los Andes, y hasta ahora la ciencia no sabía que era una especie diferente.

Se llama tilcayo y acaba de entrar en los libros de zoología como Leopardus tilcayo. Es, según los investigadores que lo han descrito, la primera nueva especie de felino descubierta en más de un siglo.

El animal mide entre 42,5 y 50,5 centímetros desde la cabeza hasta el cuerpo, a los que hay que sumar otros 25-26,5 centímetros de cola. Su dorso es de color marrón claro, más oscuro en la línea central de la espalda y más claro hacia las patas. Sobre ese fondo destacan las rosetas de color marrón oscuro o negro, relativamente grandes, irregulares y que no tienen nada que ver con las del resto de los gatos.

El ADN destapa la sorpresa

El tilcayo pertenece al grupo de los llamados gatos tigre, un conjunto de pequeños felinos sudamericanos cuya clasificación llevaba años dando quebraderos de cabeza a los científicos. Su aspecto es tan parecido al de otras especies que distinguirlas únicamente por sus características físicas puede resultar extremadamente complicado. Así que los científicos decidieron recurrir a una herramienta mucho más precisa que los ojos: el ADN.

El equipo analizó 38 genomas completos de felinos del género Leopardus. Entre ellos había 26 ejemplares pertenecientes a las diferentes poblaciones del grupo de los gatos tigre. Al comparar millones de fragmentos de ADN, los investigadores comprobaron que las distintas poblaciones no formaban un único grupo, como se había pensado durante mucho tiempo. Había varios linajes profundamente diferenciados. Y uno de esos linajes correspondía al tilcayo, el pequeño felino de los Yungas bolivianos.

Los análisis indican que el linaje que conduce al Leopardus tilcayo se separó de otros gatos tigre hace casi 1,4 millones de años, durante el Pleistoceno.

Es decir, no estamos ante una población reciente que haya adquirido unas manchas ligeramente diferentes, sino ante un animal que lleva más de un millón de años siguiendo una trayectoria evolutiva propia.

Detalles del tilcayo.

Más especies diferenciadas

La investigación publicada en Current Biology va incluso más allá del descubrimiento del tilcayo. Los investigadores concluyen que el complejo de los gatos tigre está formado por cinco especies distintas, cuando hasta ahora se había considerado en buena medida como una única especie ampliamente distribuida.

Además del nuevo Leopardus tilcayo, el estudio reconoce como especies diferenciadas a L. tigrinus, L. guttulus, L. emiliae y L. pardinoides. Y en los Yungas peruanos identifica una nueva subespecie, Leopardus tigrinus antisuyo.

Los Yungas: el bosque ayudó a crear una especie

Los Yungas, la región donde vive el tilcayo, son un territorio especialmente favorable para que aparezcan especies únicas. Son bosques montañosos situados entre los Andes y la Amazonia, con una orografía muy complicada y una enorme variedad de ambientes. Durante las grandes oscilaciones climáticas del Pleistoceno, los cambios en el clima pudieron fragmentar los bosques y aislar a las poblaciones de animales en distintos refugios.

Mientras las zonas bajas podían transformarse en áreas secas o sabanas, los bosques húmedos de montaña conservaron condiciones favorables para algunas especies. Ese aislamiento durante miles de generaciones habría contribuido a que determinadas poblaciones acabaran diferenciándose genéticamente.