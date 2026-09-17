Seis días y entrenamiento en un cabina simulada: así es el viaje al espacio que se vende por 658.000 euros

La agencia de viajes china Ctrip ha incorporado a su catálogo un paquete de turismo espacial de Virgin Galactic previsto para 2027 por 5,1 millones de yuanes, unos 760.000 dólares por persona —unos 658.000 euros—. La experiencia tiene una duración de seis días e incluye actividades de preparación antes de culminar con un vuelo suborbital.

La oferta está disponible en la aplicación de Ctrip y establece Las Cruces, en Nuevo México, como punto de partida del viaje. El precio incluye el alojamiento, las actividades previas y el vuelo espacial, aunque no los desplazamientos hasta Estados Unidos ni el visado.

El programa reserva los cuatro primeros días a diferentes actividades relacionadas con el vuelo. Entre ellas figura una visita a Spaceport America, el puerto espacial desde el que opera Virgin Galactic.

Los participantes también realizarán entrenamiento en una cabina simulada y un ensayo general antes del despegue. El vuelo suborbital está previsto para el quinto día del itinerario. El sexto y último día queda reservado para el regreso.

Según la ficha del producto consultada por EFE en Ctrip, el paquete contempla cinco noches de alojamiento, además de las actividades de preparación y el vuelo espacial. El precio no incluye los billetes de avión necesarios para llegar a Estados Unidos, el visado ni otros gastos personales que puedan surgir durante el viaje.

Adquisición a través de Ctrip

La aplicación de Ctrip muestra un contador de 681 unidades vendidas asociado al producto. Sin embargo, la ficha no especifica si esta cifra corresponde a billetes que ya han sido adquiridos y pagados o a otro tipo de reservas u operaciones realizadas dentro de la plataforma.

La oferta llega mientras Virgin Galactic prepara su nueva generación de naves espaciales. La compañía retiró en junio de 2024 la VSS Unity después de realizar su último vuelo comercial. Actualmente desarrolla los vehículos Delta, con los que prevé volver a ofrecer vuelos comerciales en 2027.

China prepara sus propios vuelos

La comercialización del viaje de Virgin Galactic en China coincide con los planes de empresas del país para desarrollar sus propios servicios de turismo espacial.

En 2024, la compañía china Deep Blue Aerospace puso en preventa a través de Taobao dos billetes para un vuelo suborbital previsto también para 2027. El precio inicial era de 1,5 millones de yuanes, unos 211.000 dólares al cambio de entonces —casi 183.000 euros—.

El proyecto de Deep Blue Aerospace plantea un vuelo de aproximadamente doce minutos, con más de cinco minutos de ingravidez después de superar la línea de Kármán, situada a 100 kilómetros de altitud.