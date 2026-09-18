Las inyecciones bimensuales controlan mejor el VIH en jóvenes que las pastillas diarias

Un ensayo clínico llevado a cabo en el continente africano y dirigido por investigadores de la University College de Londres (UCL) ha demostrado que los adolescentes que padecen el VIH logran un control superior de la enfermedad cuando reciben su terapia antirretroviral mediante inyecciones cada ocho semanas, en lugar de recurrir a la habitual toma de comprimidos diarios.

Los resultados de esta investigación, que han sido publicados en la prestigiosa revista médica The Lancet, evidencian que las inyecciones resultan mucho más eficaces para mantener el virus a raya. Por este motivo, el equipo científico responsable ha hecho un llamamiento internacional para que se dediquen mayores esfuerzos a lograr que este tratamiento sea más accesible a escala global.

Aunque en la actualidad el virus no tiene cura, los antirretrovirales permiten a los pacientes disfrutar de una vida larga y saludable, además de reducir drásticamente el riesgo de transmisión. Se calcula que unos 1,6 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años conviven con esta patología. La profesora Sarah Pett, investigadora principal del ensayo, explicó que "históricamente, los adolescentes seropositivos, como grupo, han tenido peores resultados con los antirretrovirales en comparación con los adultos". Además, señaló que existe acoso y estigma asociados con la toma diaria de fármacos, por lo que los inyectables de acción prolongada "pueden ayudar a los jóvenes a llevar una vida más normal".

El estudio, bautizado como LATA, se desarrolló en cinco clínicas repartidas por Kenia, Sudáfrica, Uganda y Zimbabue. Contó con la participación de 476 pacientes de entre 12 y 19 años. Estos fueron asignados de manera aleatoria para recibir una tableta diaria o un inyectable de acción prolongada compuesto por cabotegravir y rilpivirina. Tras más de dos años de seguimiento, el equipo descubrió que apenas el 1% de los que recibían inyecciones sufrió un rebote viral confirmado, frente al 6% registrado en el grupo de las pastillas.

A pesar del indudable éxito médico y de que el 94% de los participantes prefirió las inyecciones, su implementación se enfrenta a importantes barreras económicas y logísticas. Estos fármacos aún se encuentran bajo patente, lo que encarece su producción. Asimismo, la rilpivirina exige refrigeración continua, y la administración del tratamiento requiere de personal de enfermería debidamente capacitado.

Mientras que en Estados Unidos y Europa este tipo de terapia ya se receta a mayores de 12 años, en África, donde residen nueve de cada diez jóvenes afectados, apenas está disponible. La Organización Mundial de la Salud recomienda actualmente los inyectables como una alternativa terapéutica, una postura que podría verse reforzada por los hallazgos del ensayo LATA. La doctora Deborah Ford, autora principal, advirtió que la falta de disponibilidad de estos tratamientos en África "conlleva el riesgo de aumentar las desigualdades en la atención".