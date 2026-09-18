Muere de forma repentina la beluga Jelly Bean rescatada por el Oceanogràfic

El Oceanogràfic ha comunicado el fallecimiento del ejemplar de ballena beluga conocido como Jelly Bean, que tuvo lugar de manera inesperada durante la pasada noche. Este animal había llegado a España el pasado 27 de agosto procedente de Norteamérica, en el marco de una compleja operación internacional diseñada para reubicar a diversos mamíferos marinos que se encontraban en unas instalaciones inactivas.

La beluga formaba parte de un grupo de animales rescatados del parque Marineland Canadá, un centro que llevaba cerca de dos años cerrado. Junto a ella, viajaron hasta la capital del Turia otra hembra de su misma especie, llamada Cleopatra, y un total de cuatro delfines. El objetivo principal de este traslado era proporcionarles un entorno adecuado tras el cese de actividad de su lugar de origen.

Desde el primer momento en que pisaron territorio nacional, tanto el ejemplar fallecido como el resto de los recién llegados han estado sujetos a un estricto protocolo de adaptación. Los equipos de biología del recinto han mantenido una supervisión exhaustiva, conscientes de que los traslados de esta envergadura suponen un desafío notable para la salud de los animales.

Durante los últimos días, los especialistas habían detectado que el cetáceo presentaba ciertas dificultades en su alimentación. Ante esta situación, el equipo médico decidió intensificar los controles rutinarios, pasando a una vigilancia ininterrumpida durante las 24 horas del día. A pesar de estas complicaciones iniciales, los cuidadores habían observado recientes momentos de mejoría y una actitud que invitaba al optimismo.

Sin embargo, el desenlace ha sido fatal. Para esclarecer los motivos exactos que han desencadenado este triste final, los responsables sanitarios del complejo realizarán una necropsia pormenorizada. Este procedimiento clínico contará con la colaboración directa del grupo de patólogos de la Universidad CEU Cardenal Herrera, lo que permitirá arrojar luz sobre los factores que han podido resultar determinantes en la pérdida.

Por otra parte, desde la institución han querido transmitir un mensaje tranquilizador respecto al resto de los animales que formaron parte de esta expedición. Tanto Cleopatra como los cuatro delfines continúan con su proceso de aclimatación de forma positiva. Todos ellos evolucionan favorablemente y siguen bajo el atento cuidado de los profesionales, quienes monitorean su estado de manera permanente.

Fuentes del recinto han reconocido que desde el inicio de la intervención sabían que cada individuo presentaba un historial clínico particular. Mediante un comunicado, el centro ha expresado su pesar asegurando que "la muerte de Jelly Bean supone un momento especialmente difícil para todos los profesionales que han trabajado en su cuidado".