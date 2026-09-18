Nace el primer margay en España gracias a Terra Natura Benidorm

El parque zoológico Terra Natura Benidorm ha conseguido un importante hito en el ámbito de la conservación animal al lograr, por primera vez en sus instalaciones, la reproducción del margay (Leopardus wiedii). Se trata de un pequeño felino originario de América Latina que actualmente se encuentra catalogado como especie casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El alumbramiento se produjo el pasado 10 de septiembre y, según han informado los responsables del recinto alicantino, tanto la cría como su madre, bautizada como Lecia, presentan un estado de salud óptimo. Por el momento, los cuidadores no han podido determinar el sexo del recién nacido, que tampoco ha recibido nombre, dado que se busca minimizar cualquier interferencia humana en estas primeras y delicadas etapas de su vida. Terra Natura alberga en la actualidad a más de 150 especies diferentes, con un alto porcentaje de ellas en situación de vulnerabilidad o en peligro de extinción.

Este nacimiento representa un gran logro para los esfuerzos de conservación que desarrolla el parque, que participa activamente en el Programa Europeo de Especies (EEP), una iniciativa coordinada bajo el paraguas de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Según los registros correspondientes a este año, la población de margays gestionada dentro de este proyecto está conformada por apenas 70 ejemplares en total, repartidos entre 32 instituciones zoológicas europeas.

Destaca el hecho de que el recinto es en la actualidad la única instalación española que participa en este programa específico con el margay. La reproducción coordinada de este tipo de fauna evidencia el crucial papel que los zoológicos pueden desempeñar en el diseño y ejecución de estrategias de protección, lo que contribuye decisivamente a mantener poblaciones estables bajo cuidado humano y a generar un conocimiento científico vital para su salvaguarda.

Desde que se formó la pareja reproductora, integrada por la hembra Lecia y el macho Goose, el equipo veterinario ha llevado a cabo un minucioso seguimiento de los ciclos reproductivos de la madre y de los periodos de monta. Las primeras sospechas de gestación surgieron al cuadrar las fechas y observar ligeros cambios físicos. Para confirmar y monitorizar el proceso, se instalaron cámaras trampa que permitieron estudiar su comportamiento nocturno sin alterar sus rutinas.

El periodo de gestación de esta especie americana oscila habitualmente entre los 76 y 84 días, y suele dar como resultado el nacimiento de un único cachorro. En el caso que nos ocupa, el pequeño felino está experimentando un crecimiento rápido y se desarrolla con total normalidad. Aun así, las primeras semanas de vida conforman un periodo especialmente crítico, por lo que el personal mantiene una vigilancia tan constante como discreta para no interferir en el vínculo maternofilial.

Para Lecia, esta es su primera experiencia en la maternidad. A pesar de su buen estado general, todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación a la crianza y se muestra comprensiblemente nerviosa. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, el macho se mantiene temporalmente separado de la madre y la cría, un manejo preventivo que obedece a las características de estos animales y que persigue garantizar la seguridad del cachorro durante sus primeros meses de vida.