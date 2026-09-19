El peligro del "jet lag alimentario": alterar el horario de comidas amenaza el corazón masculino

Mantener horarios de comida diferentes entre los días laborables y los fines de semana podría estar relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente en los hombres. Así lo recoge un estudio realizado por investigadores del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de Francia (Inrae) y publicado en la revista Communications Medicine.

Los investigadores analizaron datos de 104.806 adultos participantes en la cohorte NutriNet-Santé entre 2009 y 2023. El objetivo era estudiar la relación entre las variaciones en los horarios de las comidas y el riesgo de enfermedad cardiovascular.

El trabajo se centra en lo que los investigadores denominan jet lag alimentario, un desfase que aparece cuando los horarios de las comidas cambian entre los días de diario y los días libres.

Para calcularlo, el equipo tuvo en cuenta la hora de la primera y la última comida del día durante los días laborables y los fines de semana. Después clasificó a los participantes según la diferencia existente entre ambos periodos.

La categoría "Adelanto" correspondía a quienes comían antes durante el fin de semana, con una diferencia media de unas dos horas en el periodo de alimentación. En el grupo "Regular", los horarios eran similares entre semana y los días libres. Por último, en la categoría "Retraso", las comidas se realizaban más tarde durante el fin de semana, con un desplazamiento medio de una hora y 40 minutos.

Una asociación observada principalmente en hombres

Los resultados mostraron una relación entre un mayor desfase horario de las comidas y el riesgo cardiovascular en los hombres. Según los datos del estudio, cada hora adicional de diferencia en los horarios de alimentación, tanto si se adelantan como si se retrasan, se asoció con un aumento medio del 14 por ciento en el riesgo de enfermedad cardiovascular.

La relación también apareció al analizar específicamente la enfermedad coronaria. En este caso, cada hora adicional de desfase se asoció con un incremento medio del 21 por ciento del riesgo.

Además, tanto los participantes incluidos en el grupo de "Adelanto" como los del grupo de "Retraso" presentaron un riesgo superior al observado en el grupo con horarios "Regulares".

Los investigadores no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres.

Diferencias biológicas y sociales

El equipo plantea varias hipótesis para explicar que la asociación observada sea diferente entre hombres y mujeres. Una de ellas se relaciona con el dimorfismo sexual y las diferencias en el funcionamiento fisiológico de ambos sexos.

Otra posibilidad está relacionada con las diferencias en los estilos de vida y las circunstancias socioocupacionales, que podrían influir de distinta manera en los ritmos circadianos. Los investigadores también señalan que el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular es mayor en los hombres.

Para realizar el análisis, el estudio tuvo en cuenta distintos factores que pueden estar relacionados con el riesgo cardiovascular, entre ellos la edad, el estado civil, el número de hijos que viven en el hogar, las características socioocupacionales, el consumo de tabaco y alcohol, la actividad física, la alimentación y el sueño.

Los resultados mantuvieron la asociación después de considerar estos factores.

Un estudio observacional que necesita más investigación

Los autores señalan que los resultados constituyen una primera aproximación a la relación entre los horarios de alimentación y las enfermedades cardiovasculares. Al tratarse de un estudio observacional, los datos permiten identificar una asociación, pero no establecer que los cambios en los horarios de las comidas sean la causa de las enfermedades cardiovasculares.

Los investigadores consideran necesario realizar nuevos estudios para ampliar estos resultados y determinar la naturaleza de la relación.

Bernard Srour, director de investigación del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, recuerda que trabajos anteriores habían relacionado comer tarde con un mayor riesgo cardiovascular. Según explica, los nuevos resultados apuntan a que, además de la hora concreta a la que se come, podría ser relevante mantener unos horarios similares entre los días laborables y los fines de semana.

El investigador señala también que las asociaciones observadas parecen independientes del número de horas de sueño. El equipo continúa investigando para comprender cómo los horarios de alimentación pueden relacionarse con la sincronización de los ritmos biológicos.