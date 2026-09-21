Devuelven a su hábitat en Albacete dos pollos de milano real, una especie en peligro de extinción

Los agentes medioambientales han culminado con éxito el rescate y posterior reintroducción en el medio natural de varios ejemplares pertenecientes a una especie amenazada, en concreto dos pollos de milano real. Tras su localización inicial, los animales fueron trasladados de inmediato al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Castilla-La Mancha, donde un equipo de especialistas se hizo cargo de su estado de salud y garantizó su supervivencia en los primeros momentos críticos.

Durante su estancia en estas instalaciones autonómicas, los animales recibieron los cuidados veterinarios necesarios para revertir las condiciones que motivaron su auxilio. Los técnicos del centro han llevado a cabo una monitorización constante de su evolución clínica y conductual, asegurando que cada uno de los pasos dados se orientaba hacia el objetivo final de su reintegración en el entorno.

En la actualidad, los animales ya han sido liberados y afrontan un periodo fundamental de adaptación. En esta fase, se encuentran inmersos en un proceso de aprendizaje de las habilidades imprescindibles para desenvolverse de manera autónoma. Entre las rutinas que deben consolidar destaca su capacidad de carroñear y de localizar alimento por sus propios medios, un comportamiento instintivo que resulta esencial para garantizar su futuro en libertad sin depender de la asistencia humana.

La Junta ha explicado a través de un comunicado oficial que la demarcación albaceteña alberga en estos momentos únicamente tres nidos confirmados de esta variedad ornitológica. Este dato evidencia la situación de fragilidad de la población local y, al mismo tiempo, subraya la indudable relevancia de los trabajos de seguimiento y conservación que se vienen desarrollando para proteger los escasos enclaves de reproducción en la zona.

Por su parte, la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, ha estado presente durante la suelta de los ejemplares y ha puesto en valor el impacto de estas actuaciones. Según ha señalado la representante autonómica, el mantenimiento de estas poblaciones contribuye de forma directa a preservar la biodiversidad y a garantizar el correcto equilibrio de los ecosistemas locales, aspectos fundamentales en las políticas de gestión del patrimonio natural de la región.

La labor de este tipo de infraestructuras constituye una pieza clave en la estrategia para evitar la pérdida de patrimonio biológico. El esfuerzo conjunto de los operarios sobre el terreno y los profesionales veterinarios permite minimizar el impacto de los incidentes que sufren las especies más vulnerables, devolviendo a la naturaleza a individuos que son esenciales para el mantenimiento de la cadena trófica.