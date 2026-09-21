Dónde buscar setas este otoño: el mapa de AEMET que apunta a las mejores zonas

Los aficionados a las setas ya miran al cielo. Después de una temporada 2025 especialmente mala en muchas zonas de España, las previsiones meteorológicas para este otoño 2026 permiten mirar al monte con bastante más optimismo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado este lunes que prevé un octubre, noviembre y diciembre más cálidos de lo habitual en buena parte de España. Hay un 70% de probabilidad de que las temperaturas estén por encima de la media, frente a solo un 10% de que sean inferiores.

La parte más interesante para los aficionados está en las precipitaciones. Aemet calcula un 50% de probabilidad de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal en el norte, centro y oeste de la Península. En el noroeste, esta posibilidad llega al 70%.

Traducido al lenguaje de la cesta: hay humedad en el horizonte. Y si las lluvias llegan bien repartidas y después se mantienen unas temperaturas moderadas, el monte puede responder. Algunas lluvias registradas durante las últimas semanas ya han mejorado las condiciones en determinados montes, aunque todavía es pronto para saber cómo evolucionará la campaña. Además, hay que tener en cuenta que un episodio puntual de lluvias después de semanas secas no garantiza una buena temporada.

¿Dónde puede haber más setas?

Si se cumple la previsión de Aemet, las zonas del norte, centro y oeste peninsular parten con un escenario favorable por la mayor probabilidad de precipitaciones.

Castilla y León volverá a ser uno de los principales puntos de atención. Soria, Burgos, Segovia, Ávila o León cuentan con importantes zonas de pinares y bosques donde pueden aparecer boletus, níscalos y otras especies.

En Navarra y País Vasco, los hayedos y bosques mixtos son hábitats habituales de boletus, rebozuelos, pie azul y otras especies.

En Cataluña, especialmente en las zonas de montaña y del Pirineo, el níscalo o rovelló es uno de los grandes protagonistas del otoño.

Galicia, Asturias y Cantabria cuentan también con una gran variedad de especies gracias a sus bosques y a unas condiciones de humedad habitualmente favorables.

Y en otras comunidades como Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, la campaña dependerá mucho de cómo se distribuyan las precipitaciones durante las próximas semanas.

Las especies más buscadas

Entre las especies que los aficionados esperan encontrar este otoño están el boletus edulis, una de las más apreciadas gastronómicamente, y el níscalo, especialmente habitual en pinares.

También son típicas de la temporada la seta de cardo, el rebozuelo, el pie azul, la lengua de vaca o la trompeta de los muertos.

En determinadas zonas y dependiendo de las condiciones meteorológicas también puede aparecer la Amanita caesarea, conocida como oronja y considerada una de las especies más valoradas.

El calendario puede variar bastante según la altitud, la orientación del terreno y las lluvias. Por eso, una misma especie puede empezar a aparecer en septiembre en unas zonas y no hacerlo hasta octubre o noviembre en otras.