Hallan la proteína del SARS-CoV-2 que agrava el covid al secuestrar las defensas

Una investigación de los Institutos Gladstone y de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), en Estados Unidos, ha identificado el mecanismo por el que una proteína del SARS-CoV-2 puede favorecer la infección de células del sistema inmunitario y contribuir a la inflamación pulmonar asociada a los casos graves de COVID-19. Los resultados, publicados en Science Advances, señalan a la proteína viral ORF8 como una posible diana para futuras estrategias terapéuticas.

En las formas más graves de COVID-19, el SARS-CoV-2 puede provocar daños no solo mediante la infección directa de las células de las vías respiratorias. La respuesta del sistema inmunitario también puede contribuir al deterioro pulmonar. En determinados casos, las células inmunitarias se infectan, pierden parte de su capacidad para combatir el virus y desencadenan una respuesta inflamatoria intensa.

El nuevo estudio se centra precisamente en este proceso. Los investigadores han descubierto que ORF8 puede actuar sobre los macrófagos, células del sistema inmunitario implicadas en la respuesta frente a la infección.

Según los resultados, la exposición de los macrófagos a esta proteína hace que estas células produzcan una mayor cantidad de ACE2, el receptor que utiliza el SARS-CoV-2 para introducirse en las células. Al aumentar la presencia de ACE2 en su superficie, los macrófagos se vuelven más susceptibles a la infección.

De este modo, los investigadores plantean que ORF8 funciona como una especie de mecanismo que facilita la entrada del virus en los macrófagos, en lugar de actuar principalmente sobre las células pulmonares.

Un mecanismo que puede amplificar la inflamación

Los experimentos realizados por el equipo dirigido por Melanie Ott mostraron que los macrófagos expuestos a ORF8 y posteriormente infectados por SARS-CoV-2 tenían una mayor probabilidad de perder su capacidad para combatir el virus. Estas células podían acabar muriendo y, durante ese proceso, liberar una molécula de señalización inflamatoria.

La liberación de esta molécula contribuye a extender la respuesta inflamatoria y aumenta la susceptibilidad de las células pulmonares frente a la infección. De esta manera, el estudio describe un proceso en el que la proteína viral favorece la infección de los macrófagos y, posteriormente, puede contribuir a generar condiciones que facilitan la propagación del virus y el daño en el tejido pulmonar.

"Nos sorprendió ver con qué eficacia ORF8 vuelve nuestras propias defensas inmunitarias en nuestra contra", señala Yusuke Matsui, investigador científico del laboratorio de Ott y primer autor del estudio. Según explica, ORF8 puede secuestrar los macrófagos y favorecer la infección del tejido situado a su alrededor.

Una investigación que comenzó durante la pandemia

El trabajo tiene su origen en una colaboración iniciada durante el punto álgido de la pandemia, en 2020. Investigadores de Gladstone y UCSF analizaron entonces las interacciones entre las proteínas del SARS-CoV-2 y las proteínas humanas con el objetivo de localizar posibles vulnerabilidades del virus que pudieran convertirse en objetivos para tratamientos.

Entre los resultados apareció ORF8, una pequeña proteína producida por el SARS-CoV-2 que interactúa con el receptor inmunitario humano IL-17RA.

Los estudios realizados posteriormente habían ofrecido resultados aparentemente contradictorios sobre su función. En células pulmonares aisladas, ORF8 parecía reducir la replicación del virus, mientras que las variantes del SARS-CoV-2 que no tenían esta proteína tendían a provocar una enfermedad menos grave.

La nueva investigación ha permitido analizar con mayor detalle el efecto de ORF8 sobre los macrófagos y ofrece una explicación para parte de esas observaciones.

El bloqueo de IL-17RA como posible vía terapéutica

Los investigadores también estudiaron si la interrupción de la interacción entre ORF8 e IL-17RA podía frenar el proceso. Esta estrategia busca actuar de manera más específica sobre el mecanismo que relaciona la infección de los macrófagos con la inflamación, en lugar de suprimir de forma general la respuesta inmunitaria.

Para ello, el equipo utilizó brodalumab, un anticuerpo que bloquea IL-17RA y que ya está aprobado por la FDA para tratar la psoriasis. En ratones infectados con un virus que contenía ORF8, un anticuerpo anti-IL-17RA similar redujo la inflamación, los niveles de virus y la fibrosis pulmonar.

Estos resultados se obtuvieron en modelos animales, por lo que serán necesarios nuevos estudios para determinar si una estrategia de este tipo podría resultar beneficiosa en personas con COVID-19 grave.

Para Melanie Ott, los resultados permiten identificar una conexión entre la propagación del virus y el daño en el tejido pulmonar. El estudio plantea así el bloqueo de esta vía como una posible estrategia para controlar la inflamación pulmonar, aunque su utilidad como tratamiento en humanos todavía debe ser investigada.